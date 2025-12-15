onedio
Kral Kaybederse Oyuncusu Yeraltı Dizisiyle Anlaştı

Elif Sude Yenidoğan
15.12.2025 - 08:45

Kral Kaybederse dizisi bu sezon izleyiciyle buluşma kararı alsa da sezon ortasında final yaparak ekranlara veda etmişti. Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar’ın başrolü paylaştığı dizi Gülseren Budayıcıoğlu imzası taşıyordu. Dizinin kadrosu da hikayesi de izleyiciyi etkilemeyi başarmıştı. Ancak artık final zamanı geldi. Dizinin kadrosunda yer alan oyuncuların akıbeti merak edilirken içlerinden biri için yeni dizi anlaşması adeta ışık hızında yaşandı. Gelin kim hangi diziyle anlaşmış birlikte görelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Yeni yılda NOW’da başlamaya hazırlanan Yeraltı dizisi yeni projeler arasında merak edilenlerden.

Başrollerini Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın paylaşacağı dizi için oyuncu seçimleri devam ediyor. Son birkaç karakterin daha kararlaştırılmasının ardından set günleri netleşecek. Şimdiyse Birsen Altuntaş, Kral Kaybederse dizisiyle ününe ün katan bir oyuncunun Yeraltı ile anlaştığını açıkladı.

Ceren Kaçar Yeraltı’nın Yıldız’ı oldu.

Kral Kaybederse’nin final yapmasıyla birlikte güzel oyuncu setlere ara vermek yerine çalışmaya devam etmeyi tercih etti. NOW’ın iddialı yeni yıl projesi Yeraltı için anlaşma sağladı. Burak Sevinç’in hayat verdiği Merdan karakterinin evindeki çalışan olarak dizide yer alacak.

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
