Kral Kaybederse Oyuncusu Yeraltı Dizisiyle Anlaştı
Kral Kaybederse dizisi bu sezon izleyiciyle buluşma kararı alsa da sezon ortasında final yaparak ekranlara veda etmişti. Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar’ın başrolü paylaştığı dizi Gülseren Budayıcıoğlu imzası taşıyordu. Dizinin kadrosu da hikayesi de izleyiciyi etkilemeyi başarmıştı. Ancak artık final zamanı geldi. Dizinin kadrosunda yer alan oyuncuların akıbeti merak edilirken içlerinden biri için yeni dizi anlaşması adeta ışık hızında yaşandı. Gelin kim hangi diziyle anlaşmış birlikte görelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Yeni yılda NOW’da başlamaya hazırlanan Yeraltı dizisi yeni projeler arasında merak edilenlerden.
Ceren Kaçar Yeraltı’nın Yıldız’ı oldu.
