Sıla Türkoğlu Doc Dizisiyle Anlaşmıştı: İlk Paylaşım Geldi

Elif Sude Yenidoğan

15.12.2025 - 10:26

15.12.2025 - 10:26

Uyarlama dizi Doc için kadın başrol krizi geçtiğimiz haftalarda TV dünyasında en çok konuşulan konulardan olmuştu. Dizide İbrahim Çelikkol başrol erkek oyuncuyken, başrol kadın oyuncu için Alina Boz ile Sıla Türkoğlu’nun isimleri geçmişti. Rolü kimin alacağı merak konusuyken torpil iddiaları da gündemden düşmemişti. Birkaç gün önce Sıla Türkoğlu’nun diziyle anlaştığı öğrenildi. Şimdiyse Türkoğlu’ndan ilk Doc paylaşımı geldi. Gelin detaylara geçelim…

Sıla Türkoğlu’ndan önce Doc ile Alina Boz anlaşmıştı.

Ancak Sıla Türkoğlu’nun Kızılcık Şerbeti’nden ayrılmasıyla birlikte teklif ona gitmiş, Alina Boz’un kadrodan ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Alina Boz’un diziden kendi isteğiyle ayrılmadığı, haberi olmadan diziden çıkarıldığı iddiaları sosyal medyaya damga vurmuştu. Dizisever X kullanıcıları ise tepkilerini bir bir sıralamıştı.

Tüm bunların ardından ne olacağı merak edilirken Sıla Türkoğlu’nun diziyle anlaştığı geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Şimdiyse Türkoğlu’ndan Doc dizisine dair ilk paylaşım geldi ve kadroya dahil olduğu onaylandı.

Doc dizisi İtalya’nın en çok izlenen dizisinden uyarlanacak ve NOW’da izleyici karşısına çıkacak. Güncel haliyle başrolleri İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu paylaşacak. Önümüzdeki günlerde ekip sete çıkacak. Doc’un ne zaman yayınlanacağı, hangi gün olacağı ise henüz net değil. Gelişmeleri aktarıyor olacağız…

