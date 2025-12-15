Sıla Türkoğlu Doc Dizisiyle Anlaşmıştı: İlk Paylaşım Geldi
Uyarlama dizi Doc için kadın başrol krizi geçtiğimiz haftalarda TV dünyasında en çok konuşulan konulardan olmuştu. Dizide İbrahim Çelikkol başrol erkek oyuncuyken, başrol kadın oyuncu için Alina Boz ile Sıla Türkoğlu’nun isimleri geçmişti. Rolü kimin alacağı merak konusuyken torpil iddiaları da gündemden düşmemişti. Birkaç gün önce Sıla Türkoğlu’nun diziyle anlaştığı öğrenildi. Şimdiyse Türkoğlu’ndan ilk Doc paylaşımı geldi. Gelin detaylara geçelim…
Sıla Türkoğlu’ndan önce Doc ile Alina Boz anlaşmıştı.
Şimdiyse Türkoğlu’ndan Doc dizisine dair ilk paylaşım geldi ve kadroya dahil olduğu onaylandı.
