Sıla Türkoğlu Doc Dizisiyle Anlaşmıştı: İlk Paylaşım Geldi

Ancak Sıla Türkoğlu’nun Kızılcık Şerbeti’nden ayrılmasıyla birlikte teklif ona gitmiş, Alina Boz’un kadrodan ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Alina Boz’un diziden kendi isteğiyle ayrılmadığı, haberi olmadan diziden çıkarıldığı iddiaları sosyal medyaya damga vurmuştu. Dizisever X kullanıcıları ise tepkilerini bir bir sıralamıştı.

Tüm bunların ardından ne olacağı merak edilirken Sıla Türkoğlu’nun diziyle anlaştığı geçtiğimiz günlerde açıklandı.