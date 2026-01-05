Evde Dağınıklığı Bitiren 10 Düzen Hilesi

Her şeyi dolaplara tıkmak düzen değil, sadece erteleme hamlesi! Gün içinde sık kullandığınız eşyalar ulaşılması zor yerlerdeyse, mutlaka dışarı doğru taşarlar. Bunun yerine bu eşyalar için açık ama düzenli alanlar yaratmayı deneyin. Şık sepetler, kutular ya da tepsiler bu iş için çok uygun olur. Hem ulaşımı kolaydır hem de görüntü kirliliği yaratmaz. Böylece eşya ortada olur ama dağınık durmaz. Gerçekçi düzen tam olarak bu işte.