Evde Dağınıklığı Bitiren 10 Düzen Hilesi
Evinizdeki dağınıklık artık karakter özelliğinizmiş gibi mi davranıyor? Bir ara toplarım dediğiniz eşyalar sessizce çoğalıp size karşı cephe mi alıyor? Merak etmeyin, bu tamamen yanlış düzen stratejileri yüzünden oluyor. Birkaç akıllı hamleyle evinizdeki kaosu susturmak, dağınıklığı da kalıcı izne göndermek mümkün. İşte evinizi daha düzenli, daha ferah bir yere dönüştürecek o hileler...
1. Her eşyanın tek ve net bir adresi olmasını sağladığınızda dağınıklık oluşmaz.
2. Dikey alanları kullandığınızda eviniz anında daha ferah görünür.
3. Günlük kullanılan eşyaları saklamaya çalışmaktan vazgeçtiğinizde düzeniniz daha kalıcı olur.
4. Çekmece içlerini bölümlere ayırdığınızda karmaşa kendiliğinden çözülecek.
5. Gözünüzün önünde kalan yüzeyleri bilinçli olarak boş bıraktığınızda ev de nefes almış olur.
6. Sepet ve kutuları dekorun bir parçası gibi kullandığınızda düzen de eğlenceli bir hale gelmiş olur.
7. Zeminleri boş tuttukça robot süpürgeler evi daha verimli temizler.
8. Kablo karmaşasına klipsli bir son verin ve masanızı özgürleştirin.
9. Açık rafları bilinçli kullandığınızda hem düzenli hem estetik bir görünüm elde edersiniz.
10. Gün sonunda 10 dakikalık toparlama rutini oluşturduğunuzda evdeki karmaşa da büyümemiş olacak.
