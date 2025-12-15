Yabancı Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster’de İlk Soruda Afalladı

Kim Milyoner Olmak İster yarışması her pazar olduğu gibi dün akşam da yeni bölümüyle ekranlardaydı. Yarışmacılar büyük ödülü kazanabilmek için doğru yanıtlar vermeye çalıştı. Ancak stüdyonun heyecanı bir başka oluyor biliyorsunuz ki. Bu sebeple heyecanına yenik düşüp jokerini erken kullananlara, kafa karışıklığı yaşayanlara, bildiğini unutanlara da her bölümde rastlıyoruz.

Dün yayınlanan bölümde de Rus asıllı olan Olga isimli yarışmacı ilk sorusunda bilmediği yerden gelince mecburen jokerini kullandı. “Kürdan” kelimesinin anlamını bilmeyince yüzde elli jokerine başvurdu. Gelin birlikte izleyelim…