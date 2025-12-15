onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yabancı Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster’de İlk Soruda Afalladı

Yabancı Yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster’de İlk Soruda Afalladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.12.2025 - 11:38

Kim Milyoner Olmak İster yarışması her pazar olduğu gibi dün akşam da yeni bölümüyle ekranlardaydı. Yarışmacılar büyük ödülü kazanabilmek için doğru yanıtlar vermeye çalıştı. Ancak stüdyonun heyecanı bir başka oluyor biliyorsunuz ki. Bu sebeple heyecanına yenik düşüp jokerini erken kullananlara, kafa karışıklığı yaşayanlara, bildiğini unutanlara da her bölümde rastlıyoruz. 

Dün yayınlanan bölümde de Rus asıllı olan Olga isimli yarışmacı ilk sorusunda bilmediği yerden gelince mecburen jokerini kullandı. “Kürdan” kelimesinin anlamını bilmeyince yüzde elli jokerine başvurdu. Gelin birlikte izleyelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Yarışmacı ilk sorusunda joker kullanmış olsa da iyi bir performans sergiledi ve barajı geçti.

Yarışmacı ilk sorusunda joker kullanmış olsa da iyi bir performans sergiledi ve barajı geçti.

İçerik üreticisi olan Olga Potemkina 300.000 bin TL değerindeki soruya kadar geldi. Ancak 300.000 TL’lik soruda yanlış yanıt vererek yarışmaya veda etti. 

30 yaşındaki yarışmacı İstanbul’dan yarışmaya katılmıştı. Kendisi X, Instagram ve TikTok olmak üzere sosyal medya platformlarında yüksek takipçili hesaplara sahip.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın