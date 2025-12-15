Ünlü Yönetmen Rob Reiner ve Eşi Evlerinde Ölü Bulundu

Hollywood’un en ünlü yönetmenlerinden Rob Reiner ve eşi Los Angeles’taki evlerinde ölü bulundu. Sinema dünyası, ünlü yönetmenin ölüm haberiyle yasa boğuldu. Olayın nasıl yaşandığına ve nedenine dair ilk iddialar açıklandı ancak kesinleşmesi için ekipler incelemelere devam ediyor.