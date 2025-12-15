onedio
Ünlü Yönetmen Rob Reiner ve Eşi Evlerinde Ölü Bulundu

Elif Sude Yenidoğan
15.12.2025 - 09:36

Hollywood’un en ünlü yönetmenlerinden Rob Reiner ve eşi Los Angeles’taki evlerinde ölü bulundu. Sinema dünyası, ünlü yönetmenin ölüm haberiyle yasa boğuldu. Olayın nasıl yaşandığına ve nedenine dair ilk iddialar açıklandı ancak kesinleşmesi için ekipler incelemelere devam ediyor.

14 Aralık Pazar günü Rob Reiner ve eşi Michele Reiner’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Rob Reiner 78 eşi ise 68 yaşındaydı. Bir aile yakınlarından gelen tıbbi yardım çağrısı üzerine ekipler, olay yerine intikal etti ve bıçaklanarak öldürüldükleri ortaya çıktı. Polisler olayın “açık bir cinayet vakası” şeklinde sorgulandığını aktardı.

Ünlü çiftin ölümü için ilk şüpheli oğulları Nick Reiner oldu, ancak henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Hollywood sektöre değerli izler bırakan ünlü yönetmeni kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Reiner, 'This is Spinal Tap', 'A Few Good Men', 'When Harry Met Sally' ve 'The Princess Bride' filmleriyle hafızalara kazınmıştı.

