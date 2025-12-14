Umduğumuzu Bulamadık: 2025'te Hayal Kırıklığına Uğratan Dizi ve Filmler

Her ne kadar büyük hayallerle çekimleri yapılsa da bu yıl da pek çok dizi ve film bekleneni yakalayamadı. Gişede çakıldı ya da izleyicinin beğenisini yakalayamadığı için IMDb puanları yerle bir oldu. Hep iyilerden bahsettik, biraz da onları konuşalım! 2025 sezonunda izleyenleri hayal kırıklığına uğratan dizi ve filmleri sizler için derledik!