Umduğumuzu Bulamadık: 2025'te Hayal Kırıklığına Uğratan Dizi ve Filmler
Her ne kadar büyük hayallerle çekimleri yapılsa da bu yıl da pek çok dizi ve film bekleneni yakalayamadı. Gişede çakıldı ya da izleyicinin beğenisini yakalayamadığı için IMDb puanları yerle bir oldu. Hep iyilerden bahsettik, biraz da onları konuşalım! 2025 sezonunda izleyenleri hayal kırıklığına uğratan dizi ve filmleri sizler için derledik!
1. Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya
2. Snow White
3. Elio
4. The Alto Knights
5. Thunderbolts
6. Suits: L.A.
7. Kaos
8. Wolf Pack
9. Mickey 17
10. Ballerina
11. How to Train Your Dragon
12. Tron: Ares
13. Saw XI (Testere 11)
14. Ironheart
15. A Minecraft Movie
