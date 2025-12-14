onedio
Umduğumuzu Bulamadık: 2025'te Hayal Kırıklığına Uğratan Dizi ve Filmler

Umduğumuzu Bulamadık: 2025'te Hayal Kırıklığına Uğratan Dizi ve Filmler

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.12.2025 - 10:00

Her ne kadar büyük hayallerle çekimleri yapılsa da bu yıl da pek çok dizi ve film bekleneni yakalayamadı. Gişede çakıldı ya da izleyicinin beğenisini yakalayamadığı için IMDb puanları yerle bir oldu. Hep iyilerden bahsettik, biraz da onları konuşalım! 2025 sezonunda izleyenleri hayal kırıklığına uğratan dizi ve filmleri sizler için derledik!

1. Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya

1. Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya

Marvel Sinematik Evreni'nin kan kaybının zirve yaptığı bu film Chris Evans'sız ilk Kaptan Amerika denemesiydi. Ancak sonuç herkes için ortada oldu. Film, 350-400 milyon dolarlık devasa bütçesine rağmen gişede maliyetini zor çıkardı.

2. Snow White

2. Snow White

Yılın en tartışmalı yapımı olarak görülen Snow White, başrol Rachel Zegler'in PR krizleri ve cücelerin CGI ile büyülü yaratıklara dönüştürülmesi fikri ters tepti. 300 milyon dolara yaklaşan maliyetine karşın gişede tam bir felaket yaşadı. Zorlama bulunan yapım, 2.2'lik IMDb puanıyla hüsranın boyutlarını gözler önüne serdi.

3. Elio

3. Elio

Pixar'ın 'orijinal içeriklere dönüş' projesi olan Elio stüdyo tarihinin en kötü açılışlarından birini yaptı. Elemental ve Inside Out 2'den sonra gelen bu film, izleyiciye fazla karmaşık ve çocuksu hissettirdiği için eleştirildi. Pazarlama eksikliği de eklenince, beyazperdede başarı yakalayamadı.

4. The Alto Knights

4. The Alto Knights

İki ayrı mafya babasını canlandıran Robert De Niro'ya rağmen film izleyenler tarafından eski moda ve temposuz bulundu. Warner Bros. için yılın en sessiz batan gemilerinden biri olarak değerlendirilen film gişede çakıldı.

5. Thunderbolts

5. Thunderbolts

Marvel'ın 'kötü adamlar takımı' projesi ne yazık ki Suicide Squad benzeri bir akıbeti paylaştı. Karakterlerin uyumsuzluğu ve hikayenin önemsiz hissettirmesi nedeniyle gişede Marvel'ın en büyük kayıplarından biri olarak kayda geçen film, senenin en büyük kırıklıklarından biri olarak görüldü.

6. Suits: L.A.

6. Suits: L.A.

Efsanevi Suits dizisinin spin-offu, orijinalinin büyüsünü ve kimyasını yakalayamadı. Suits'in başarısına ulaşamayan dizi, 1. sezonun sonunda iptal edildi.

7. Kaos

7. Kaos

Jeff Goldblum'lu mitolojik kara komedi dizisi beklediğini bulamayanlar arasında yer aldı. Yaratıcı ve farklı bulunsa da maliyeti çok yüksekti ve niş bir kitlede kalınca iptal edildi.

8. Wolf Pack

8. Wolf Pack

Dizi, Teen Wolf hayranlarına hitap etmesi beklenirken, kötü görsel efektleri ve zayıf oyunculukları nedeniyle sessizce yayından kaldırıldı.

9. Mickey 17

9. Mickey 17

Parasite'ten hatırladığımız Bong Joon Ho ve Robert Pattinson ismine rağmen vizyon tarihi defalarca ertelenen film, 2025 başında vizyona girdiğinde 'anlaşılması güç' ve 'fazla tuhaf' bulundu. Gişede çakılan film, sanatsal değeri tartışılsa da ticari açıdan yılın en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu.

10. Ballerina

10. Ballerina

IMDb puanı 5 küsürlerde kalan film, Ana de Armas ve Keanu Reeves'e rağmen John Wick serisinin o kusursuz aksiyon balesini yakalayamadı. 2024'ten 2025'e ertelenen ve büyük çaplı yeniden çekimler yapılan Ballerina sınıfta kaldı.

11. How to Train Your Dragon

11. How to Train Your Dragon

Animasyon üçlemesinin efsaneleştiği seride film sınıfta kaldı. Maliyetini zor çıkaran filmde Dişsiz (Toothless) ve diğer ejderhaların gerçekçi tasarımları sevimlilikten uzaktı ve 'Uncanny Valley' (tekinsiz vadi) hissi yarattı. İzleyici, 'Animasyonu zaten mükemmeldi, buna ne gerek vardı?' diyerek salonları boş bıraktı.

12. Tron: Ares

12. Tron: Ares

Film, Tron: Legacy'nin statüsüne ve görsel mirasına ulaşmaya çalışsa da senaryo boşlukları filmi ne yazık ki 'uzun bir müzik klibine' dönüştürdü. Eleştirmenlerin 'içi boş, parlak bir kabuk' olarak nitelendirdiği film bilim kurgu izleyicilerini ikiye böldü.

13. Saw XI (Testere 11)

13. Saw XI (Testere 11)

Serinin 10. filminin yakaladığı büyük başarının ardından aceleyle çekilen devam filmi, serinin hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Filmdeki sahneler vahşice bulundu ve serinin en düşük IMDb puanlarından birini aldı.

14. Ironheart

14. Ironheart

Black Panther: Wakanda Forever filminde tanıtılan Riri Williams'ın solo dizisi ne yazık ki izleyiciden geçerli not alamadı. İzlenme oranları düşük kalan dizi sessiz sedasız final yaptı.

15. A Minecraft Movie

15. A Minecraft Movie

Oyun dünyasının devinin sinema uyarlaması, ilk fragmanından itibaren eleştiri yağmuruna tutulmuştu ve gişede de beklenenin çok altında kaldı. Jack Black ve Jason Momoa gibi ünlü isimleri barındırmasına rağmen, gerçekçi görsel stil tercihi ve senaryonun çocuksu basitliği filmi kurtaramadı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
