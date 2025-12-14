onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Yılın Son Günlerinde Muhakkak İzlemeniz Gereken En İyi Yılbaşı Filmleri

Yılın Son Günlerinde Muhakkak İzlemeniz Gereken En İyi Yılbaşı Filmleri

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.12.2025 - 08:01

Yılbaşı, biraz durup nefes almak, senenin yorgunluğunu geride bırakmak için iyi bir bahane. Evde geçirilen sakin bir akşamda, doğru filmi seçmek de bu atmosferin önemli bir parçası. Bu listede, yılbaşı ruhunu hissettiren; kimi zaman güldüren, kimi zaman duygulandıran ve farklı izleme zevklerine hitap eden 15 film bir araya getirdik!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Home Alone (1990)

1. Home Alone (1990)

Ailesiyle tatile giden bir ailenin küçük oğlu Kevin, yılbaşı döneminde evde unutulur. İlk başta özgürlüğün tadını çıkaran Kevin, eve dadanan iki hırsıza karşı zekâsını kullanarak evi savunmaya başlar. Film, komedinin arkasına aile olmanın ve eve ait hissetmenin sıcaklığını ekler.

2. The Family Man (2000)

2. The Family Man (2000)

Başarılı ve yalnız bir iş insanı, yılbaşı gecesi alternatif bir hayatın içine uyanır. Bu yeni hayatta evlidir, çocukları vardır ve bambaşka bir yaşam sürmektedir. Film, “başka bir seçim yapsaydık ne olurdu?” sorusunu sade ama etkili bir şekilde sorar.

3. Love Actually (2003)

3. Love Actually (2003)

Yılbaşı öncesinde Londra’da geçen birden fazla aşk hikâyesi iç içe anlatılır. Farklı yaşlardan ve hayatlardan karakterlerin yolları kesişirken, aşkın birçok hâli gösterilir. Film, yılbaşı atmosferini romantizm ve mizahla dengeler.

4. The Holiday (2006)

4. The Holiday (2006)

İki kadın, kalp kırıklıklarından kaçmak için yılbaşı döneminde evlerini değiştirir. Yeni bir ülkede, yeni insanlarla tanışmaları hayatlarını beklenmedik şekilde değiştirir. Film, yenilenme ve ikinci şans temasını sıcak bir tonla işler.

5. Elf (2003)

5. Elf (2003)

Kuzey Kutbu’nda elfler arasında büyüyen Buddy, aslında bir insan olduğunu öğrenince New York’a gider. Gerçek dünyaya uyum sağlamaya çalışırken yılbaşı ruhunu herkese hatırlatır. Eğlenceli olduğu kadar içten bir hikâye anlatır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. The Polar Express (2004)

6. The Polar Express (2004)

Yılbaşı gecesi gizemli bir tren, bir grup çocuğu Kuzey Kutbu’na doğru yolculuğa çıkarır. Bu yolculuk, inanç, hayal gücü ve büyüme üzerine bir deneyime dönüşür. Film, yılbaşını masalsı bir atmosferle anlatır.

7. A Christmas Carol (2009)

7. A Christmas Carol (2009)

Cimri ve yalnız Ebenezer Scrooge, yılbaşı gecesi üç hayalet tarafından ziyaret edilir. Geçmişi, bugünü ve geleceğiyle yüzleşen Scrooge’un hayatı kökten değişir. Hikâye, klasik bir dönüşüm anlatısı sunar.

8. The Holdovers (2023)

8. The Holdovers (2023)

Bir yatılı okulda, yılbaşı tatilinde evine gidemeyen birkaç kişi okulda kalmak zorunda kalır. Bir öğretmen, bir öğrenci ve bir aşçının yolları bu süreçte kesişir. Film, yalnızlık ve bağ kurma temasını sakin bir dille ele alır.

9. Serendipity (2001)

9. Serendipity (2001)

Yılbaşı alışverişi sırasında tanışan iki yabancı, kaderin onları tekrar bir araya getirip getirmeyeceğini zamana bırakır. Yıllar süren bir tesadüf zinciri, hikâyeyi ileri taşır. Film, aşkı ve rastlantıları romantik bir çerçevede anlatır.

10. While You Were Sleeping (1995)

10. While You Were Sleeping (1995)
images.squarespace-cdn.com

Yalnız bir kadın, yanlış anlaşılma sonucu kendini bir ailenin parçası gibi bulur. Yılbaşı yaklaşırken duygular giderek karmaşıklaşır. Film, sıcak aile bağları ve romantik bir hikâye sunar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Klaus (2019)

11. Klaus (2019)

Bencil bir postacı, uzak bir kasabada görev yaparken gizemli bir oyuncak ustasıyla tanışır. İkili arasındaki dostluk, kasabanın kaderini değiştirir. Film, Noel Baba efsanesine modern ve duygusal bir bakış getirir.

12. Last Holiday (2006)

12. Last Holiday (2006)

Ciddi bir hastalık teşhisi alan bir kadın, yıllardır ertelediği hayatı yaşamaya karar verir. Yılbaşı döneminde çıktığı bu yolculuk, ona kendini yeniden keşfetme fırsatı sunar. Film, yaşam cesaretini anlatır.

13. Four Christmases (2008)

13. Four Christmases (2008)

Bir çift, yılbaşı günü dört ayrı aileyi ziyaret etmek zorunda kalır. Gün ilerledikçe eski hesaplar ve aile dinamikleri ortaya çıkar. Film, yılbaşı kaosunu komediyle anlatır.

14. The Night Before (2015)

14. The Night Before (2015)

Çocukluktan beri yılbaşı gecesini birlikte geçiren üç arkadaş, bu geleneğin son gecesini yaşamaktadır. Eğlenceli ve kontrolsüz bir gece onları bekler. Film, dostluk ve büyüme üzerine modern bir yılbaşı komedisi sunar.

15. It’s a Wonderful Life (1946)

15. It’s a Wonderful Life (1946)

Hayatından umudunu kesen bir adam, bir melek sayesinde hayatının değerini yeniden keşfeder. Geçmişte yaptıklarının başkalarının hayatını nasıl etkilediğini görür. Film, yılbaşına umutlu bir final yakıştırır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın