Yılın Son Günlerinde Muhakkak İzlemeniz Gereken En İyi Yılbaşı Filmleri
Yılbaşı, biraz durup nefes almak, senenin yorgunluğunu geride bırakmak için iyi bir bahane. Evde geçirilen sakin bir akşamda, doğru filmi seçmek de bu atmosferin önemli bir parçası. Bu listede, yılbaşı ruhunu hissettiren; kimi zaman güldüren, kimi zaman duygulandıran ve farklı izleme zevklerine hitap eden 15 film bir araya getirdik!
1. Home Alone (1990)
2. The Family Man (2000)
3. Love Actually (2003)
4. The Holiday (2006)
5. Elf (2003)
6. The Polar Express (2004)
7. A Christmas Carol (2009)
8. The Holdovers (2023)
9. Serendipity (2001)
10. While You Were Sleeping (1995)
11. Klaus (2019)
12. Last Holiday (2006)
13. Four Christmases (2008)
14. The Night Before (2015)
15. It’s a Wonderful Life (1946)
