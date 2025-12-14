Yılın Son Günlerinde Muhakkak İzlemeniz Gereken En İyi Yılbaşı Filmleri

Yılbaşı, biraz durup nefes almak, senenin yorgunluğunu geride bırakmak için iyi bir bahane. Evde geçirilen sakin bir akşamda, doğru filmi seçmek de bu atmosferin önemli bir parçası. Bu listede, yılbaşı ruhunu hissettiren; kimi zaman güldüren, kimi zaman duygulandıran ve farklı izleme zevklerine hitap eden 15 film bir araya getirdik!