Tarantino’nun Sözleri Olay Yarattı: Hollywood Paul Dano’ya Sahip Çıktı
Hollywood bu kez bir yönetmenin sözleriyle karıştı. Quentin Tarantino’nun bir podcast yayınında yaptığı açıklamalar kısa sürede büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü yönetmenin hedefinde bu kez Paul Dano vardı. Tarantino’nun eleştirisi, sinema dünyasında tepkiyle karşılandı. Tartışma büyürken birçok ünlü isim Dano’ya destek olmak için peş peşe açıklamalar yaptı.
Kaynak: Independent
Quentin Tarantino’nun Paul Dano hakkında kullandığı ifadeler Hollywood’da gündem oldu.
Tartışmaların ardından Hollywood’un tanınmış isimleri oyuncuya destek vermeye başladı.
