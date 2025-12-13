onedio
Tarantino'nun Sözleri Olay Yarattı: Hollywood Paul Dano'ya Sahip Çıktı

Tarantino’nun Sözleri Olay Yarattı: Hollywood Paul Dano’ya Sahip Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.12.2025 - 11:30

Hollywood bu kez bir yönetmenin sözleriyle karıştı. Quentin Tarantino’nun bir podcast yayınında yaptığı açıklamalar kısa sürede büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü yönetmenin hedefinde bu kez Paul Dano vardı. Tarantino’nun eleştirisi, sinema dünyasında tepkiyle karşılandı. Tartışma büyürken birçok ünlü isim Dano’ya destek olmak için peş peşe açıklamalar yaptı.

Kaynak: Independent

Quentin Tarantino'nun Paul Dano hakkında kullandığı ifadeler Hollywood'da gündem oldu.

Quentin Tarantino’nun Paul Dano hakkında kullandığı ifadeler Hollywood’da gündem oldu.

Yönetmen, katıldığı bir podcastte Dano’yu “Oyuncular Birliği’ndeki en zayıf erkek oyuncu” olarak nitelendirdi. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada ve sinema çevrelerinde tepki topladı. Tarantino, 2007 yapımı Kan Dökülecek filminde Dano’nun performansını filmin “zayıf halkası” olarak gördüğünü söyledi.

Tarantino, filmle ilgili eleştirilerini sürdürerek rol için farklı bir oyuncunun daha uygun olacağını savundu. Yönetmen, Dano’nun performansını “Ortada varlık göstermeyen bir performans var” sözleriyle tanımladı. Tüm bu açıklamalar, sinema dünyasında uzun süre konuşulacak bir polemiğin kapısını aralamıştı.

Tartışmaların ardından Hollywood'un tanınmış isimleri oyuncuya destek vermeye başladı.

Tartışmaların ardından Hollywood’un tanınmış isimleri oyuncuya destek vermeye başladı.

The Batman’in yönetmeni Matt Reeves, Dano için “Paul Dano hem inanılmaz bir oyuncu hem de inanılmaz bir insan” ifadelerini kullandı. Ben Stiller ise “Paul Dano olağanüstü bir oyuncu” diyerek meslektaşına sahip çıktı. Simu Liu da sosyal medya paylaşımında “Bilmiyorum ama bence Paul Dano müthiş bir aktör” sözleriyle desteğini dile getirdi.

Alec Baldwin, paylaştığı videoda “Paul Dano’yu seviyorum. Eğer siz sevmiyorsanız, peki… Susun” diyerek tepkisini net şekilde ortaya koydu. Kan Dökülecek filminde Dano’nun kız kardeşini canlandıran Colleen Foy da oyuncunun performansının zaten kendini kanıtladığını vurguladı. Josh Gad ise Dano’yu “Zamanımızın en iyi oyuncularından biri” olarak tanımladı.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
