Tarantino’nun Sözleri Olay Yarattı: Hollywood Paul Dano’ya Sahip Çıktı

Yönetmen, katıldığı bir podcastte Dano’yu “Oyuncular Birliği’ndeki en zayıf erkek oyuncu” olarak nitelendirdi. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada ve sinema çevrelerinde tepki topladı. Tarantino, 2007 yapımı Kan Dökülecek filminde Dano’nun performansını filmin “zayıf halkası” olarak gördüğünü söyledi.

Tarantino, filmle ilgili eleştirilerini sürdürerek rol için farklı bir oyuncunun daha uygun olacağını savundu. Yönetmen, Dano’nun performansını “Ortada varlık göstermeyen bir performans var” sözleriyle tanımladı. Tüm bu açıklamalar, sinema dünyasında uzun süre konuşulacak bir polemiğin kapısını aralamıştı.