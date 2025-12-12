Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Eyyvah Eyvah'ta Firuzan Rolü Bambaşka Bir Oyuncu İçin Yazılmış

Burada kariyeri ve özel hayatı hakkında açıklamalarda bulunan Ata Demirer, Eyyvah Eyvah filminden bazı sahneler izledi ve filme dair yıllar sonra öğrendiğimiz kritik detaylar verdi.

Canlandırdığı Hüseyin Badem karakterinin filmdeki en yakın arkadaşı Firuzan'ı Demet Akbağ için değil de bambaşka bir oyuncu için yazdığını açıklayan Demirer epey şaşırttı. Ata Demirer, Firuzan rolünü ilk önce Binnur Kaya için yazdığını ve daha sonra Demet Akbağ ile anlaşmaya varıldığını belirtti.