onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Eyyvah Eyvah'ta Firuzan Rolü Bambaşka Bir Oyuncu İçin Yazılmış

Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Eyyvah Eyvah'ta Firuzan Rolü Bambaşka Bir Oyuncu İçin Yazılmış

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.12.2025 - 16:55

Kafa TV'ye konuk olan Ata Demirer, Eyyvah Eyvah film serisi hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oluyor. Ata Demirer, Demet Akbağ'ın canlandırdığı Firuzan karakterinin aslında başka bir oyuncu için yazıldığını açıkladı.

KAYNAK: KAFA TV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Türk sinemasının sevilen film serilerinden Eyyvah Eyvah'ın yaratıcısı ve başrolü Ata Demirer, Kafa TV'ye konuk oldu.

Türk sinemasının sevilen film serilerinden Eyyvah Eyvah'ın yaratıcısı ve başrolü Ata Demirer, Kafa TV'ye konuk oldu.

Burada kariyeri ve özel hayatı hakkında açıklamalarda bulunan Ata Demirer, Eyyvah Eyvah filminden bazı sahneler izledi ve filme dair yıllar sonra öğrendiğimiz kritik detaylar verdi.

Canlandırdığı Hüseyin Badem karakterinin filmdeki en yakın arkadaşı Firuzan'ı Demet Akbağ için değil de bambaşka bir oyuncu için yazdığını açıklayan Demirer epey şaşırttı. Ata Demirer, Firuzan rolünü ilk önce Binnur Kaya için yazdığını ve daha sonra Demet Akbağ ile anlaşmaya varıldığını belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın