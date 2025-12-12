Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın Go Türkiye Projesi Sosyal Medyada Viral Oldu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinde başrolü paylaşan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, son zamanların en sevilen partnerlerinden. Go Türkiye’nin tanıtım filmi için de Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer alacağı açıklanınca özellikle Uzak Şehir hayranları coşmuştu. Geçtiğimiz haftalarda çekimler tamamlandı ve Go Türkiye’nin tanıtımı YouTube platformunda yayınlandı.

Kısa kısa bölümlerden oluşan tanıtımda Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, eski sevgili olan iki oyuncuya hayat verdi. Uzak Şehir’de dramın baskın olduğu iki karakter olarak izlemiştik onları. Şimdiyse romantik komediye yakın tempoda performans sergilediler. Sosyal medyada da kısa sürede viral oldular. Herkes ikiliyi romantik komedi olan bir dijital işte birlikte görmek istediklerini dile getirdi.