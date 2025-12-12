onedio
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın Go Türkiye Projesi Sosyal Medyada Viral Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
12.12.2025 - 12:43

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinde başrolü paylaşan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, son zamanların en sevilen partnerlerinden. Go Türkiye’nin tanıtım filmi için de Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer alacağı açıklanınca özellikle Uzak Şehir hayranları coşmuştu. Geçtiğimiz haftalarda çekimler tamamlandı ve Go Türkiye’nin tanıtımı YouTube platformunda yayınlandı.

Kısa kısa bölümlerden oluşan tanıtımda Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, eski sevgili olan iki oyuncuya hayat verdi. Uzak Şehir’de dramın baskın olduğu iki karakter olarak izlemiştik onları. Şimdiyse romantik komediye yakın tempoda performans sergilediler. Sosyal medyada da kısa sürede viral oldular. Herkes ikiliyi romantik komedi olan bir dijital işte birlikte görmek istediklerini dile getirdi.

İşte birkaç kesit ve gelen yorumlar 👇

👇

👇

👇

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
