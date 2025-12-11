onedio
Eşiyle Boşandığı İçin mi? Ata Demirer, Eyvah Eyvah'ın Neden Devam Etmediğini Açıkladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.12.2025 - 11:27

Türk sinemasının sevilen film serilerinden Eyvah Eyvah, 3. filmle bitti. Eyvah Eyvah'ın devam filminin gelmesini seyirci uzun süre beklese de filmin yaratıcısı Ata Demirer'den herhangi bir hamle gelmedi. Filmde başrol oynadığı eski eşi Özge Borak'la boşandığı için filmin devamının gelmediği düşünülürken Ata Demirer, filmin devamının neden gelmediğini ilk kez açıkladı.

KAYNAK: Kafa TV

Buradan izleyebilirsiniz:

Ata Demirer'in Eyvah Eyvah film serisini izlemeyen yoktur.

Vizyona girdiği dönemler sinemada en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Eyvah Eyvah'ın 3 filmi de çok sevilmişti. Televizyondaki tekrarları hala reytinglerde yüksek oranlar alan serinin devamının gelmemesi seyirciyi epey üzse de Ata Demirer'den bu konuda herhangi bir açıklama gelmemişti.

Kafa TV'ye konuk olan Ata Demirer, Eyvah Eyvah'ın neden devam etmediğine ilk kez yanıt verdi. Eski eşi Özge Borak'la rol aldığı filmin boşandığı için devam etmediği iddiaları hakkında da konuşan Demirer, 'Eyvah Eyvah 3'te serinin bitmesinin, Özge ile ilişkimizin sona ermesiyle bir ilgisi yok. Özge'yi devam filmi için çağırsam beni kırmaz. Karakterin artık bu hayatta daha fazla bir şey yaşamasını istemedim.' dedi.

