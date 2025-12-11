Eşiyle Boşandığı İçin mi? Ata Demirer, Eyvah Eyvah'ın Neden Devam Etmediğini Açıkladı

Vizyona girdiği dönemler sinemada en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Eyvah Eyvah'ın 3 filmi de çok sevilmişti. Televizyondaki tekrarları hala reytinglerde yüksek oranlar alan serinin devamının gelmemesi seyirciyi epey üzse de Ata Demirer'den bu konuda herhangi bir açıklama gelmemişti.

Kafa TV'ye konuk olan Ata Demirer, Eyvah Eyvah'ın neden devam etmediğine ilk kez yanıt verdi. Eski eşi Özge Borak'la rol aldığı filmin boşandığı için devam etmediği iddiaları hakkında da konuşan Demirer, 'Eyvah Eyvah 3'te serinin bitmesinin, Özge ile ilişkimizin sona ermesiyle bir ilgisi yok. Özge'yi devam filmi için çağırsam beni kırmaz. Karakterin artık bu hayatta daha fazla bir şey yaşamasını istemedim.' dedi.