Eşiyle Boşandığı İçin mi? Ata Demirer, Eyvah Eyvah'ın Neden Devam Etmediğini Açıkladı
Türk sinemasının sevilen film serilerinden Eyvah Eyvah, 3. filmle bitti. Eyvah Eyvah'ın devam filminin gelmesini seyirci uzun süre beklese de filmin yaratıcısı Ata Demirer'den herhangi bir hamle gelmedi. Filmde başrol oynadığı eski eşi Özge Borak'la boşandığı için filmin devamının gelmediği düşünülürken Ata Demirer, filmin devamının neden gelmediğini ilk kez açıkladı.
KAYNAK: Kafa TV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ata Demirer'in Eyvah Eyvah film serisini izlemeyen yoktur.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın