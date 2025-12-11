onedio
Hakları Satıldı: Sevilen Film Kolonya Cumhuriyeti'nin Devamı Geliyor

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.12.2025 - 15:34

2017’de gösterime girdiğinde geniş bir izleyici kitlesinin gönlünü fetheden komedi filmi “Kolonya Cumhuriyeti” için yıllardır beklenen gelişme sonunda netleşti. KEM Yapım, serinin haklarını BKM’den devralarak filmin devamını çekmek üzere çalışmalara başladı. Böylece sevilen yapımın ikinci filmi “Kolonya Cumhuriyeti 2” resmen yola çıkmış oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

2017'de vizyona giren BKM yapımı Kolonya Cumhuriyeti filmi çok sevilmesine rağmen devam filmiyle alakalı bir gelişme yaşanmamıştı.

Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Mahir İpek gibi isimlerin başrolde yer aldığı film hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kolonya Cumhuriyeti'nin devam filmi olarak Kolonya Cumhuriyeti 2 filmi gelecek.

Altuntaş, Kolonya Cumhuriyeti 2'nin film haklarının satın alındığını duyurdu.

Altuntaş'ın haberine göre KEM Yapım, BKM'den Kolonya Cumhuriyeti 2'nin haklarını satın aldı. Yapımcı Kemalhan Balçık, Kolonya Cumhuriyeti'nin devam filmini özgün dokusunu koruyarak yeni bir anlayışla izleyiciyle buluşturmaya hazırlıyor.

Kolonya Cumhuriyeti 2'nin oyuncu kadrosu önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
