Hakları Satıldı: Sevilen Film Kolonya Cumhuriyeti'nin Devamı Geliyor
2017’de gösterime girdiğinde geniş bir izleyici kitlesinin gönlünü fetheden komedi filmi “Kolonya Cumhuriyeti” için yıllardır beklenen gelişme sonunda netleşti. KEM Yapım, serinin haklarını BKM’den devralarak filmin devamını çekmek üzere çalışmalara başladı. Böylece sevilen yapımın ikinci filmi “Kolonya Cumhuriyeti 2” resmen yola çıkmış oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
2017'de vizyona giren BKM yapımı Kolonya Cumhuriyeti filmi çok sevilmesine rağmen devam filmiyle alakalı bir gelişme yaşanmamıştı.
Altuntaş, Kolonya Cumhuriyeti 2'nin film haklarının satın alındığını duyurdu.
