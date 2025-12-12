Disney ve OpenAI'dan Dev Ortaklık: Karakterler Yapay Zekayla Canlanıyor

Üç yıllık bu anlaşma, OpenAI'nin Sora aracı için Disney'i ilk büyük içerik lisans ortağı konumuna getiriyor. Üretilen bu kullanıcı içeriklerinden seçilmiş bazı videoların, Disney'in streaming platformu Disney+'ta yayınlanması da planlanıyor. Bu gelişme, Sora'nın metin komutlarından son derece gerçekçi kısa videolar üretebilme kapasitesini, dünyanın en değerli entelektüel mülklerinden bazılarıyla birleştirerek içerik üretiminde yeni bir dönemi başlatıyor.

Disney CEO'su Robert Iger, bu ortaklığın şirketin hikâye anlatım sınırlarını genişletme vizyonuyla uyumlu olduğunu ve aynı zamanda içerik yaratıcılarının haklarını koruma taahhüdünü de güçlendirdiğini vurguladı. Disney, OpenAI'nin teknolojilerini sadece içerik üretimi için değil, aynı zamanda yeni ürünler, araçlar ve hizmetler geliştirmek için de kullanmayı ve şirket çalışanları için ChatGPT erişimini hayata geçirmeyi planlıyor.