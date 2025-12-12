onedio
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
Disney ve OpenAI'dan Dev Ortaklık: Karakterler Yapay Zekayla Canlanıyor

Disney ve OpenAI'dan Dev Ortaklık: Karakterler Yapay Zekayla Canlanıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.12.2025 - 14:53

Disney, yapay zeka alanında çığır açan bir hamle yaparak, OpenAI'ye 1 milyar dolarlık dev bir yatırım yaptığını ve şirketin metin tabanlı video üretim aracı Sora'ya karakter lisansı verdiğini duyurdu. Bu stratejik hamle, Disney'in sinema ve eğlence dünyasının ikonik yüzleri olan Mickey Mouse, Külkedisi (Cinderella) ve Luke Skywalker gibi karakterlerin, üretken yapay zeka teknolojisiyle hayat bulmasının önünü açıyor.

Kaynak

Anlaşmanın detaylarına göre, kullanıcılar artık Disney, Marvel, Pixar ve Star Wars evrenlerinden 200'den fazla popüler karakteri kullanarak kısa, orijinal videolar oluşturma imkanına sahip olacak.

Üç yıllık bu anlaşma, OpenAI'nin Sora aracı için Disney'i ilk büyük içerik lisans ortağı konumuna getiriyor. Üretilen bu kullanıcı içeriklerinden seçilmiş bazı videoların, Disney'in streaming platformu Disney+'ta yayınlanması da planlanıyor. Bu gelişme, Sora'nın metin komutlarından son derece gerçekçi kısa videolar üretebilme kapasitesini, dünyanın en değerli entelektüel mülklerinden bazılarıyla birleştirerek içerik üretiminde yeni bir dönemi başlatıyor.

Disney CEO'su Robert Iger, bu ortaklığın şirketin hikâye anlatım sınırlarını genişletme vizyonuyla uyumlu olduğunu ve aynı zamanda içerik yaratıcılarının haklarını koruma taahhüdünü de güçlendirdiğini vurguladı. Disney, OpenAI'nin teknolojilerini sadece içerik üretimi için değil, aynı zamanda yeni ürünler, araçlar ve hizmetler geliştirmek için de kullanmayı ve şirket çalışanları için ChatGPT erişimini hayata geçirmeyi planlıyor.

Ancak bu heyecan verici gelişme, bazı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Çocuk hakları savunucuları, Disney'in popüler karakterleri Sora'ya lisanslayarak, OpenAI'nin bu yaş grubuna yönelik kullanımı yasakladığı iddia edilmesine rağmen çocukları yapay zeka platformlarına çektiği endişesini dile getiriyor.

Öte yandan Disney, fikri mülkiyetini koruma konusunda kararlı adımlar atıyor. Şirket, aynı gün Google'a resmi bir ihtar mektubu göndererek, telif hakkıyla korunan karakterlerinin izinsiz şekilde Google'ın Veo, Imagen ve Nano Banana gibi yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılmasını derhal durdurmasını talep etti. Bu hamle, daha önce Meta ve Character.AI'ye karşı atılan benzer adımların bir devamı niteliğinde. Disney, ayrıca NBCUniversal ve Warner Bros. Discovery ile birlikte Midjourney ve Minimax'a karşı da hukuki süreçler başlattığını hatırlattı. Bu durum, Disney'in yenilikçilik ile telif haklarının sorumlu kullanımı arasında sıkı bir denge kurma çabasını gözler önüne seriyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
