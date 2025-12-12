Disney ve OpenAI'dan Dev Ortaklık: Karakterler Yapay Zekayla Canlanıyor
Disney, yapay zeka alanında çığır açan bir hamle yaparak, OpenAI'ye 1 milyar dolarlık dev bir yatırım yaptığını ve şirketin metin tabanlı video üretim aracı Sora'ya karakter lisansı verdiğini duyurdu. Bu stratejik hamle, Disney'in sinema ve eğlence dünyasının ikonik yüzleri olan Mickey Mouse, Külkedisi (Cinderella) ve Luke Skywalker gibi karakterlerin, üretken yapay zeka teknolojisiyle hayat bulmasının önünü açıyor.
Anlaşmanın detaylarına göre, kullanıcılar artık Disney, Marvel, Pixar ve Star Wars evrenlerinden 200'den fazla popüler karakteri kullanarak kısa, orijinal videolar oluşturma imkanına sahip olacak.
Ancak bu heyecan verici gelişme, bazı tartışmaları da beraberinde getirdi.
