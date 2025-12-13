Avatar: Ateş ve Kül Filmi İçin İlk Tepkiler Geldi
James Cameron’ın uzun süredir merakla beklenen Avatar serisinin üçüncü filmi için ilk izlenimler ortaya çıktı. Basına özel yapılan gösterimlerin ardından gelen yorumlar, filmin sinema dünyasında büyük bir etki yaratacağını şimdiden gösterdi. İzleyenler, Pandora’ya yapılan bu yeni yolculuğun görsel açıdan sınırları zorladığını da ekledi. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Independent
Avatar: Ateş ve Kül için geri sayım başladı; film 19 Aralık’ta vizyona girecek.
Avatar serisinin önceki filmlerinin elde ettiği gişe başarısı düşünüldüğünde, Ateş ve Kül’ün beklentisi oldukça yüksek.
