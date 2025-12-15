Hayal Köseoğlu, Bahar'ın Final Yapmasını "Sinsi Sarışın" Diyerek Kendisine Bağlayan İzleyiciye Esti Gürledi
Show TV ekranlarında üçüncü sezonu yayınlanan Bahar dizisi için final kararı verildi. 64. bölümde final yapacak dizi, izleyenlerini bir hayli üzdü. Bazı izleyiciler de diziye bu sezon dahil olan Hayal Köseoğlu'nu suçladılar. Köseoğlu, bugüne dek karakteriyle ilgili gelen yorumlara sessiz kalsa da final için kendisini suçlayan izleyicilerden birine fena sert çıktı.
3. sezonuyla ekrana gelen Bahar, 64. bölümüyle final yapıyor.
Bir izleyici, Bahar dizisinde Maral karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu için final kararının ardından bir tweet attı.
Hayal Köseoğlu, "Ya normalde böyle şeylere asla cevap yazmam ama insanın emeğini yok saymak iğrenç bir şey." diyerek izleyiciye sert çıktı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
