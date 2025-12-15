Hayal Köseoğlu, Bahar'ın Final Yapmasını "Sinsi Sarışın" Diyerek Kendisine Bağlayan İzleyiciye Esti Gürledi

Hayal Köseoğlu, kendisi geldiği için dizinin final yaptığını iddia eden kullanıcıya, 'Ya normalde böyle şeylere asla cevap yazmam ama insanın emeğini yok saymak iğrenç bir şey. Ben Hudutsuz Sevda'ya girdim ve tam olarak 49 bölüm oynadım. Neredeyse her hafta totalde birinciydik. Bahar'a girdiğimde zaten Aralık ayına kadar çekileceği belliydi ve Bahar genel olarak maçlara rağmen hep artış yaşadı. Kaç hafta AB'de birinci olduk. Son bölümünde bile değişen günde üç grupta da yeşil ok alan bir diziye reyting yüzünden bitiyor muamalesi yapmanız çok saçma. Bitecekti, zaten bu kadar süreceği belliydi ve bitti. Ne benimle ne hiçbir şeyle alakası yok. Çok severek ve mutlu çalıştığım, hiç doyamadığım bu güzel diziyi şöyle nankör yorumlarla hatırlamak istemiyorum. Teşekkür ederim.' diyerek cevap verdi.