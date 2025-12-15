onedio
Hayal Köseoğlu, Bahar'ın Final Yapmasını "Sinsi Sarışın" Diyerek Kendisine Bağlayan İzleyiciye Esti Gürledi

Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.12.2025 - 22:07

Show TV ekranlarında üçüncü sezonu yayınlanan Bahar dizisi için final kararı verildi. 64. bölümde final yapacak dizi, izleyenlerini bir hayli üzdü. Bazı izleyiciler de diziye bu sezon dahil olan Hayal Köseoğlu'nu suçladılar. Köseoğlu, bugüne dek karakteriyle ilgili gelen yorumlara sessiz kalsa da final için kendisini suçlayan izleyicilerden birine fena sert çıktı.

3. sezonuyla ekrana gelen Bahar, 64. bölümüyle final yapıyor.

Özellikle ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Bahar, bu sezon reytinglerde düşüş yaşamıştı. Bu sebeple de dizinin günü salıdan pazara alındı. Her ne kadar ortalamanın üstünde seyretse de gününün birincisi olamayan Bahar için final kararı gecikmedi.

Bir izleyici, Bahar dizisinde Maral karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu için final kararının ardından bir tweet attı.

Hayal Köseoğlu, diziye dahil olduğu günden bu yana eleştiriliyordu. Seren ve Aziz Uras'ın ayrılmasına neden olan ve daha sonra Aziz Uras'la evlenen Maral, izleyicinin öfkesine hedef olmuştu.

Hayal Köseoğlu, "Ya normalde böyle şeylere asla cevap yazmam ama insanın emeğini yok saymak iğrenç bir şey." diyerek izleyiciye sert çıktı.

Hayal Köseoğlu, kendisi geldiği için dizinin final yaptığını iddia eden kullanıcıya, 'Ya normalde böyle şeylere asla cevap yazmam ama insanın emeğini yok saymak iğrenç bir şey. Ben Hudutsuz Sevda'ya girdim ve tam olarak 49 bölüm oynadım. Neredeyse her hafta totalde birinciydik. Bahar'a girdiğimde zaten Aralık ayına kadar çekileceği belliydi ve Bahar genel olarak maçlara rağmen hep artış yaşadı. Kaç hafta AB'de birinci olduk. Son bölümünde bile değişen günde üç grupta da yeşil ok alan bir diziye reyting yüzünden bitiyor muamalesi yapmanız çok saçma. Bitecekti, zaten bu kadar süreceği belliydi ve bitti. Ne benimle ne hiçbir şeyle alakası yok. Çok severek ve mutlu çalıştığım, hiç doyamadığım bu güzel diziyi şöyle nankör yorumlarla hatırlamak istemiyorum. Teşekkür ederim.' diyerek cevap verdi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
