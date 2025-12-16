Rekortmen Dizi Heyecanlandıran Sahnelere Rağmen Düşüş Yaşadı: 15 Aralık Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu
Kaynak: https://tiak.com.tr/tablolar
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yayınlandığı pazartesi akşamı reyting sonuçları merak ediliyor. 15 Aralık Pazartesi reyting sonuçları bir kez daha zirvenin sahibinin kim olduğunu gösterdi. Dizide yaşanan Cihan ve Alya yakınlaşmasına rağmen Total ve ABC1 reytinglerinde düşüş görülürken, rakibi TRT dizisi Cennetin Çocukları'nda da benzer bir durum yaşandı.
15 Aralık Pazartesi reyting sonuçları ne oldu?
Kaynak: TİAK
15 Aralık Pazartesi reytinglerine bir kez daha Uzak Şehir damga vurdu.
TRT dizisi Cennetin Çocukları için de benzer bir durum yaşandı.
15 Aralık Pazartesi Total (Tüm Kişiler) Reyting Sonuçları
15 Aralık Pazartesi AB Reyting Sonuçları
15 Aralık Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları
