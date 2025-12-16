onedio
Rekortmen Dizi Heyecanlandıran Sahnelere Rağmen Düşüş Yaşadı: 15 Aralık Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.12.2025 - 11:41

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yayınlandığı pazartesi akşamı reyting sonuçları merak ediliyor. 15 Aralık Pazartesi reyting sonuçları bir kez daha zirvenin sahibinin kim olduğunu gösterdi. Dizide yaşanan Cihan ve Alya yakınlaşmasına rağmen Total ve ABC1 reytinglerinde düşüş görülürken, rakibi TRT dizisi Cennetin Çocukları'nda da benzer bir durum yaşandı.

15 Aralık Pazartesi reyting sonuçları ne oldu?

15 Aralık Pazartesi reytinglerine bir kez daha Uzak Şehir damga vurdu.

Alya ve Cihan'ın ilk kez birlikte olduğu bölümde izleyicilerin heyecanı tavan yaptı. İkilinin duşta başlayan yakınlaşmasının reyting sonuçlarına nasıl yansıyacağı merak edildi. Uzak Şehir, Total'de 16.02, AB'de 11.31, ABC1'de 14.70 reyting aldı. Bir önceki bölüme göre Total ve ABC1'de reyting kaybetti.

TRT dizisi Cennetin Çocukları için de benzer bir durum yaşandı.

Cennetin Çocukları da Total ve ABC1'de düşüş yaşadı. Total'de 4,35 reytingle 5., AB'de 4,11 reytingle 3., ABC'de 5,29 reytingle 3. oldu. MasterChef Türkiye'nin 3.70 reytingle AB'de 4. olması dikkat çekti. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'danın zirve takibi ise yine devam etti.

15 Aralık Pazartesi Total (Tüm Kişiler) Reyting Sonuçları

15 Aralık Pazartesi AB Reyting Sonuçları

15 Aralık Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
