Şirin Furtuna'yı Görmeniz Lazım: Çok Güzel Hareketler'de Taşacak Bu Deniz'in Yeni Parodisi Kahkahaya Boğdu

Şirin Furtuna'yı Görmeniz Lazım: Çok Güzel Hareketler'de Taşacak Bu Deniz'in Yeni Parodisi Kahkahaya Boğdu

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy
16.12.2025 - 10:47

Ekranların en sevilen eğlence programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler 2, gündeme yönelik skeçleriyle kahkahaya boğmaya devam ediyor. Daha önce Uzak Şehir skeciyle karşımıza çıkan Çok Güzel Hareketler 2'de bu kez TRT 1'in reyting birincisi dizisi Taşacak Bu Deniz'in parodisi yapıldı. Her bir karakterle ilgili detay düşünülürken özellikle Şirin Furtuna kahkahaya boğdu.

Çok Güzel Hareketler 2'de yayınlanan Uzak Şehir parodisi çok beğenilmiş, hemen ardından Taşacak Bu Deniz için hazırlıklar başlamıştı.

Popüler dizilerin parodilerini yapmayı sürdüren Çok Güzel Hareketler 2 ekibi Taşacak Bu Deniz'i de elbette es geçmedi. Perşembe günü yayınlanacak bölümde her detayı düşünülmüş Taşacak Bu Deniz'in parodisinde özellikle Şirin Furtuna karakteri dikkat çekti.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
TV Editörü
