Şirin Furtuna'yı Görmeniz Lazım: Çok Güzel Hareketler'de Taşacak Bu Deniz'in Yeni Parodisi Kahkahaya Boğdu

Ekranların en sevilen eğlence programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler 2, gündeme yönelik skeçleriyle kahkahaya boğmaya devam ediyor. Daha önce Uzak Şehir skeciyle karşımıza çıkan Çok Güzel Hareketler 2'de bu kez TRT 1'in reyting birincisi dizisi Taşacak Bu Deniz'in parodisi yapıldı. Her bir karakterle ilgili detay düşünülürken özellikle Şirin Furtuna kahkahaya boğdu.