Başlayıp Başlamayacağı Merak Ediliyordu: İnci Taneleri'nin Günü Değişecek mi?

Başlayıp Başlamayacağı Merak Ediliyordu: İnci Taneleri'nin Günü Değişecek mi?

İnci Taneleri
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.12.2025 - 14:03

Kanal D ekranlarında geçtiğimiz sezon yayınlanan İnci Taneleri, bu sezon Organize İşler: Karun Hazinesi'nin çekimleri sebebiyle ertelenmişti. Sezona geç başlayacak dizinin yayın gününde bir değişiklik olup olmayacağı merak edildi. Yeni Çağ yazarı Mehmet Şahincileroğlu iddiayı gündeme taşıdı.

Kaynak: Yeni Çağ / Mehmet Şahincileroğlu

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/in...
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, ilk iki sezonun ardından zorunlu bir ara vermişti.

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, ilk iki sezonun ardından zorunlu bir ara vermişti.

Netflix'te yayınlanacak Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin çekimleri sebebiyle İnci Taneleri ocak ayına ertelenmişti. Dizinin ekrana dönüp dönmeyeceğine dair iddialar da son bulmuş ve dizinin kesin olarak başlayacağı öğrenilmişti.

Kanal D'de yayın hayatına devam edecek İnci Taneleri'nin yayın gününün değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.

Kanal D'de yayın hayatına devam edecek İnci Taneleri'nin yayın gününün değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.

Yeni Çağ Gazetesi'nden Mehmet Şahincileroğlu, Halef ve Veliaht'ın perşembe günleri yayınlanmasının dizinin gününün değişmesine etki edebileceğini açıkladı. Geçtiğimiz sezondan bu yana pek çok değişikliğin yaşandığı TV ekranlarında İnci Taneleri için en uygun günün salı olabileceğini dile getirdi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
