Başlayıp Başlamayacağı Merak Ediliyordu: İnci Taneleri'nin Günü Değişecek mi?
Kanal D ekranlarında geçtiğimiz sezon yayınlanan İnci Taneleri, bu sezon Organize İşler: Karun Hazinesi'nin çekimleri sebebiyle ertelenmişti. Sezona geç başlayacak dizinin yayın gününde bir değişiklik olup olmayacağı merak edildi. Yeni Çağ yazarı Mehmet Şahincileroğlu iddiayı gündeme taşıdı.
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, ilk iki sezonun ardından zorunlu bir ara vermişti.
Kanal D'de yayın hayatına devam edecek İnci Taneleri'nin yayın gününün değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.
