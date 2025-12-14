onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Aralık - 21 Aralık Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 15 Aralık - 21 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 15 Aralık - 21 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta iş hayatında iletişim, toplantılar, sunumlar ve kısa seyahatler gündeminin tamamını oluşturabilir. Çünkü Mars'ın Oğlak burcuna geçişi, seni aktif ve zihinsel bir hızlanma sürecine sokacak. Haftanın ilk günlerinde gelen ani ve önemli bir haber, iş hayatında beklenmedik bir hızlanma yaşamanı sağlayabilir.

Anlaşma, sözleşme imzalama, iş görüşmesi veya yeni bir eğitime başlama konularında şansın oldukça yüksek. Analitik zekanla karmaşık ve detaylı bir projeyi ya da sorunu çözümlemek konusunda iddialı olacaksın. Kendini göstermenin, güçlenmenin ve fikirlerin kadar yeteneklerinle de rakiplerinin önüne geçmenin tam zamanı. Özellikle zihinsel projelerde başarıyı yakalamanı sağlayacak bu durum, aynı zamanda aile ve iş arasında denge kurmanı da gerektirebilir. Dikkatli o! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Chiron üçgeni, günlük yaşantında veya çalıştığın ortamlarda bir yakınlaşma ihtimalini artırıyor. İş veya okul ortamından biriyle beklenmedik bir sıcaklık ve duygusal empati gelişebilir aranızda. Bu yakınlaşma bekar isen kalbini hızlandırırken, ilişkin varsa partnerinle arandaki dengeleri sarsabilir. Öte yandan partnerinle aralarındaki empati gücü de artabilir. Odaklandığın kişi o ise birbirinizin duygularını daha derinlemesine hissedebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın