Sevgili Akrep, bu hafta iş hayatında iletişim, toplantılar, sunumlar ve kısa seyahatler gündeminin tamamını oluşturabilir. Çünkü Mars'ın Oğlak burcuna geçişi, seni aktif ve zihinsel bir hızlanma sürecine sokacak. Haftanın ilk günlerinde gelen ani ve önemli bir haber, iş hayatında beklenmedik bir hızlanma yaşamanı sağlayabilir.

Anlaşma, sözleşme imzalama, iş görüşmesi veya yeni bir eğitime başlama konularında şansın oldukça yüksek. Analitik zekanla karmaşık ve detaylı bir projeyi ya da sorunu çözümlemek konusunda iddialı olacaksın. Kendini göstermenin, güçlenmenin ve fikirlerin kadar yeteneklerinle de rakiplerinin önüne geçmenin tam zamanı. Özellikle zihinsel projelerde başarıyı yakalamanı sağlayacak bu durum, aynı zamanda aile ve iş arasında denge kurmanı da gerektirebilir. Dikkatli o!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Chiron üçgeni, günlük yaşantında veya çalıştığın ortamlarda bir yakınlaşma ihtimalini artırıyor. İş veya okul ortamından biriyle beklenmedik bir sıcaklık ve duygusal empati gelişebilir aranızda. Bu yakınlaşma bekar isen kalbini hızlandırırken, ilişkin varsa partnerinle arandaki dengeleri sarsabilir. Öte yandan partnerinle aralarındaki empati gücü de artabilir. Odaklandığın kişi o ise birbirinizin duygularını daha derinlemesine hissedebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…