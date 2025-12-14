Sevgili Akrep, bu hafta Güneş ile Chiron arasındaki üçgen açı, günlük yaşamında veya iş yerinde belki de hiç beklemediğin bir yakınlaşmayı gündeme getirebilir. İşte ya da okulda biriyle aranda beklenmedik bir sıcaklık ve duygusal bir bağ oluşabilir. Bu kişiye karşı hislerinin yoğunlaşması, kalbinin hızla atmasına neden olabilir. Eğer bekar bir Akrep burcuysan, bu durum seni heyecanlandırabilir ve yeni bir aşka yelken açmanı sağlayabilir.

Ancak eğer bir ilişkin varsa, bu durum partnerinle arandaki dengeleri biraz sarsabilir. Fakat endişelenme, çünkü bu durum aynı zamanda partnerinle arandaki empati bağını da güçlendirebilir. Tabii eğer odaklandığın kişi partnerin ise birbirinizi daha derin bir seviyede anlama ve hissetme şansınız olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…