Sevgili Akrep, bu hafta gökyüzündeki hareketlilikten en çok etkilenecek burçlardan biri de sen olacaksın. Güneş ve Chiron arasındaki üçgenin olumlu enerjisi, adeta seni saracak ve sinir sistemini yatıştırmada büyük bir rol oynayacak. Bu sayede, stresin bedeninde birikmesi önemli ölçüde azalacak ve kendini çok daha hafif hissedeceksin.

Ancak bu durum, zihinsel olarak rahatlamış olsan bile, sırt ve bel bölgende zaman zaman minik gerilmeler hissetmeni engellemeyebilir. Bu nedenle, bu hafta daha özenli bir şekilde hareket etmende fayda var. Egzersiz yaparken özellikle ısınma ve soğuma hareketlerini ihmal etme. Kaslarının buna ihtiyacı olacak! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…