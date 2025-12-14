onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Aralık - 21 Aralık Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 15 Aralık - 21 Aralık haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta gökyüzündeki hareketlilikten en çok etkilenecek burçlardan biri de sen olacaksın. Güneş ve Chiron arasındaki üçgenin olumlu enerjisi, adeta seni saracak ve sinir sistemini yatıştırmada büyük bir rol oynayacak. Bu sayede, stresin bedeninde birikmesi önemli ölçüde azalacak ve kendini çok daha hafif hissedeceksin.

Ancak bu durum, zihinsel olarak rahatlamış olsan bile, sırt ve bel bölgende zaman zaman minik gerilmeler hissetmeni engellemeyebilir. Bu nedenle, bu hafta daha özenli bir şekilde hareket etmende fayda var. Egzersiz yaparken özellikle ısınma ve soğuma hareketlerini ihmal etme. Kaslarının buna ihtiyacı olacak! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

