Sevgili Akrep, bu hafta iletişim, toplantılar, sunumlar ve belki de birkaç kısa iş seyahati... Evet, bu hafta senin için oldukça yoğun geçecek. Mars'ın Oğlak burcuna geçişi, seni adeta bir enerji patlamasıyla karşılayacak, zihinsel hızlanma sürecine gireceksin. Haftanın ilk günlerinde, belki de sabah kahveni yudumlarken gelecek olan ani ve önemli bir haber, iş hayatında beklenmedik bir hızlanma yaşamanı da sağlayabilir.

Anlaşma, sözleşme imzalama, iş görüşmesi veya yeni bir eğitime başlama konularında şansın oldukça yüksek. Analitik zekanla karmaşık ve detaylı bir projeyi ya da sorunu çözümlemek konusunda iddialı olacaksın. Kendini göstermenin, güçlenmenin ve fikirlerin kadar yeteneklerinle de rakiplerinin önüne geçmenin tam zamanı. Şimdi başarı için kariyer dünyası ve özel hayat arasında denge kurmanı da gerektirebilir. Bu dengeyi sağlamak içinse dikkatli olmalısın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…