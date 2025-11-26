Sevgili Akrep, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak gibi görünüyor. Alışılmışın dışında bir durumla karşı karşıyasın: Koku ve nefes duyun bugün inanılmaz aktif. Bir çiçeğin kokusu, yeni açılmış bir kitabın sayfalarının taptaze kokusu ya da belki de bir fincan kahvenin mis gibi kokusu... Bugün tüm bu kokulara karşı duyarlılığın artacak.

Ama bu durum sadece koku duyunla sınırlı değil. Nefes tekniklerinde de bir düzensizlik hissedebilirsin. Belki daha derin nefes alıyor, belki daha hızlı nefes veriyorsun. Ancak endişelenme, bu durum seni rahatsız etmek yerine, bedeninde hem rahatlama hem de farkındalık yaratmayı başarabilir. Aynı zamanda daha huzurlu ve dengeli bir ruh haliyle de buluşturacak seni. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…