Sevgili Akrep, bugün aşk rüzgarları senin etrafında dört bir yandan esiyor. Kalbinin atış hızını artıracak, romantik bir hava içindesin. Flört etmek için mükemmel bir zaman diliminde olduğunu bilmeni isteriz. İşte bu yüzden aşka açık olmalı ve bu özel anları kaçırmamalısın.

Hayatının belki de en romantik günlerinden biri seni bekliyor. Merkür'ün Neptün ile oluşturduğu üçgen açı, aşk hayatında sürprizlerle dolu bir dönemi işaret ediyor. Belki de uzun zamandır fark etmediğin, seni gizli gizli seven bir hayranın var. İşte bu hayran, bugün kendini belli edebilir. Aşkın ve romantizmin yoğun olduğu bu dönemde, kalbinin sesini dinlemekten çekinme. Unutma ki, kalbin seni her zaman doğru yola yönlendirir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…