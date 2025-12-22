Sevgili Akrep, bugün tutkunun en yüksek seviyelerine çıkıyorsun... Öyle ki, sevdiğin kişiye bakış açın bile değişebilir. Ancak bu yoğun duyguların seni kıskançlık uçurumuna sürüklemesine izin vermemelisin. Güven, aşk hayatında en önemli unsur olacaktır. Sevdiğin kişiye karşı güvenini sorgulamadan önce ise ona bu güveni hissettirmen, ilişkinin daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.

Aidiyet duygunun arttığı bu dönemde, sahiplenme hissinin kıskançlıkla karışmasına izin verme. Kıskançlık, aşkın güzel yanlarını gölgeleyebilir ve ilişkinin sağlıklı seyrini engelleyebilir. Duygularını kontrol altında tutarak, sevdiğin kişiye olan güvenini ve aşkını göstermen, ilişkinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…