Bu Sene Hem Aşka Hem Kaosa Doyduk: İşte Karşınızda 2025 Yılının En Gözde Çiftleri!
Bu sene kimi zaman fırtınalı, kimi zaman dingin ve sade, kimi zaman da buram buram tutku kokan aşklara şahitlik ettik. Kimi ilişkiler yeni filizlendi, kırmızı halıda el ele ilk kez karşımıza çıktılar; kimileri ise yılların getirdiği o “oturmuş” huzurla, çocuklarıyla, aile pozlarıyla içimizi ısıttı. Bazı çiftler sürpriz ayrılık haberleriyle gündemden düşmedi, bazıları sessiz sedasız evlenip kalbimizi kazandı, bazıları da sadece yan yana durup birbirine bakarak bile sosyal medyayı ayağa kaldırmayı başardı.
2025 boyunca özellikle bazı çiftlerin adını anmaktan bir türlü vazgeçemedik. Hazırsanız gelin, 2025 yılının en gözde çiftleri kimler olmuş, beraber görelim!
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım
Aybüke Pusat ve Furkan Andıç
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel
Birce Akalay ve Hakan Kurtaş
Hande Erçel ve Hakan Sabancı
