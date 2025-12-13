Bu Sene Hem Aşka Hem Kaosa Doyduk: İşte Karşınızda 2025 Yılının En Gözde Çiftleri!

Bu sene kimi zaman fırtınalı, kimi zaman dingin ve sade, kimi zaman da buram buram tutku kokan aşklara şahitlik ettik. Kimi ilişkiler yeni filizlendi, kırmızı halıda el ele ilk kez karşımıza çıktılar; kimileri ise yılların getirdiği o “oturmuş” huzurla, çocuklarıyla, aile pozlarıyla içimizi ısıttı. Bazı çiftler sürpriz ayrılık haberleriyle gündemden düşmedi, bazıları sessiz sedasız evlenip kalbimizi kazandı, bazıları da sadece yan yana durup birbirine bakarak bile sosyal medyayı ayağa kaldırmayı başardı.

2025 boyunca özellikle bazı çiftlerin adını anmaktan bir türlü vazgeçemedik. Hazırsanız gelin, 2025 yılının en gözde çiftleri kimler olmuş, beraber görelim!