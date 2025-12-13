onedio
Bu Sene Hem Aşka Hem Kaosa Doyduk: İşte Karşınızda 2025 Yılının En Gözde Çiftleri!

Bu Sene Hem Aşka Hem Kaosa Doyduk: İşte Karşınızda 2025 Yılının En Gözde Çiftleri!

13.12.2025 - 09:01

Bu sene kimi zaman fırtınalı, kimi zaman dingin ve sade, kimi zaman da buram buram tutku kokan aşklara şahitlik ettik. Kimi ilişkiler yeni filizlendi, kırmızı halıda el ele ilk kez karşımıza çıktılar; kimileri ise yılların getirdiği o “oturmuş” huzurla, çocuklarıyla, aile pozlarıyla içimizi ısıttı. Bazı çiftler sürpriz ayrılık haberleriyle gündemden düşmedi, bazıları sessiz sedasız evlenip kalbimizi kazandı, bazıları da sadece yan yana durup birbirine bakarak bile sosyal medyayı ayağa kaldırmayı başardı.

2025 boyunca özellikle bazı çiftlerin adını anmaktan bir türlü vazgeçemedik. Hazırsanız gelin, 2025 yılının en gözde çiftleri kimler olmuş, beraber görelim!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir

2024’ten devraldıkları ilişkiyi 2025’te de gündemden düşürmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, bir yanda “reklam aşkı” ve 5 milyon dolar iddiaları, savcılığa ifade verecekleri haberleri derken oldukça zor bir seneyi geride bıraktılar. 

Yılın ilk aylarında attıkları her adımla olay olan ikili, bir süre gözlerden uzak ama yine de beraber inzivaya çekilmeye karar verdi. Mert Demir'in 'Aşık olduğum bir ilişkinin içindeyim' ve 'Her sabah çiçek ve kahve alıyorum' açıklamaları kalp eritirken Serenay Sarıkaya'yı bu sene hep küçük bir kız çocuğu kadar mutlu, 32 diş halleriyle gördük!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım

2025 onların hem evlilik hem bebek yılı oldu. Çiftin Fikret Hakan adını verdikleri oğulları 1 Nisan 2025’te dünyaya geldi. 

Önce Roma'daki sade ama şık düğünle gündeme gelen çiftimiz, hamilelik sürecinde o kadar heyecanlıydı ki minik bebeği hepimiz onlarla beraber bekledik. Pınar Deniz'in Victoria's Secret defilesinde bembeyaz bir elbiseyle melek gibi yürüdüğü anlarla hamileliğini doğrulaması ve ilk 'göbek' pozunu vermesi de seneye damga vuran olaylardan olmuştu. 

Sene boyu 41 kere maşallah dedik, demeye de devam edeceğiz!

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç

2025’te Aybüke Pusat cephesinde olanlar resmen yılın en sert fırtınalarından biriydi. TRT1’de başrol oynadığı Teşkilat dizisinden, 2 Nisan’da yaptığı tüketim boykotu paylaşımı sonrası çıkarılması; Cem Küçük’ün hedef göstermesi ve ardından gelen resmi açıklamalar derken Aybüke günlerce linç, destek, yorum üçgeninde konuşuldu.

Tam bu noktada devreye 6 yıllık sevgilisi Furkan Andıç girdi. Furkan, Instagram’dan “Yanındayım gülüm” notuyla Aybüke’ye destek verdi; bu paylaşım kısa süre içinde hem magazin hesaplarında hem haber sitelerinde gündeme oturdu.

Yıllardır beraber olmalarına rağmen ilişkilerini gözden uzak yaşamayı tercih eden çift, bu olayların ardından sık sık beraber görüntülenmeye ve poz vermeye başladı. Onlarınki 2025’in hem en politik hem de en çok aratılan aşk hikayelerinden birine dönüştü.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu

'Sakin ve çok sağlam evlilik' diye bir şeyin mümkün olduğunu yıllardır incelikle hepimize kanıtlayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, bu yazın tadını en çok çıkaran isimlerden oldu. 

2025 yazında hemen hemen her gün bu ailenin iç ısıtan pozlarına tanıklık ettik. Kenan İmirzalıoğlu'nun plaj kenarındaki halleri kısa sürede viral olurken, kocasıyla dalga geçenlere takılan Sinem Kobal'dan 'Ben ona her haliyle aşığım' açıklaması gelmişti. Yine kalbimizden vurulmuştuk, 9 seneyi devirdiler bu seneki huzur ve mutluluk dozlarıyla 2025'in en huzurlu ve hala aşık çifti seçildiler.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu

Tıpkı Sinem ve Kenan gibi 9 yıldır evli olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, hayranları tarafından yıllardır beklenen bebek haberini 2025'in mart ayında verdi!

Doğulu bebek günlerce manşetlerde kalırken, sosyal medyada bu ikilinin bebeğine hangi isimleri koyabileceği ve bebeklerinin kime benzeyeceği detayları tartışılmaya başlamıştı. 

Oğullarına Aziz ismini veren çift, bir süredir aile inzivasında. Bebeklerinin keyfini çıkarıyor, mutlu aile pozlarını da bizlerle paylaşıyorlar. Bu senenin en büyük en istenen bebek haberi onlardan geldi için kesinlikle yılın en gözde çiftleri arasında yer alıyorlar!

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel

Normal şartlarda birbirlerine yaptıkları jest ve paylaştıkları kadarının dışında özel hayat detaylarıyla gündeme gelmeyen Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, bu sene yurttan taşınma kararıyla gündeme oturmuş, hemen ardından gelen başka ünlü taşınma haberlerinin öncüsü olmuştu. 

Londra'da yaşamaya karar veren çift, üç çocuklarını da alıp yarı zamanlı Türkiye, yarı zamanlı Londra'da yaşayacakları bir hayat kurdu. 

Yeni hayatlarının her detayı merak edilirken, Türkiye'yden daha iyi eğitim için ayrılmaları o dönem büyük tartışma yaratmıştı.

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş

2025’te “cool, olgun, çok da aşık” çift kontenjanını bu ikili doldurdu. Yıl boyu davetlerde el ele, göz göze boy gösteren ikili zarafet ve karizmanın birleşimi olarak her yerde özel bir paragrafla anıldılar.

Yaz aylarında paylaştıkları Bodrum tatil fotoğraflarında birbirlerine sarılıp öpüştükleri kareler; Hakan’ın “kor gibi sıcak ya da sular gibi serin” notu ve Birce’nin “Dünyayı gezelim” yorumu ilişkiyi iyice romantikleştirdi. Ne zaman yan yana görüntülenseler aralarındaki tutkuyla öne çıkan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, yılın sürpriz ama oldukça iddialı çifti oldu.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı

Hande Erçel ve Hakan Sabancı

Bu listenin en başında yer almaları gerekirdi fakat ne yazık ki sene bitmeden aşkları bitti. 

Yalnızca bu senenin değil, neredeyse son üç yılın en gözde çifti olan Hakan Sabancı ve Hande Erçel, yılın bitmesin üç ay kala vadesini doldurdu. Tüm yıl aşklarını konuşmuşken bir anda boşluğa düştük ve ayrılık detayları magazinin en büyük meselesi haline geldi. 

Aşk bitti ama konuları hala kapanmış değil, uzun bir süre de kapanmayacak gibi duruyor! 2026 yılına girerken de isimlerini listede görürseniz şaşırmayın!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
