Ortalık İyice Kartıştı: Günay Musayeva'dan Adli Tıp Raporunu İsteyen Tolga Karel'e Cevap Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.12.2025 - 15:07

Günay Musayeva ile Tolga Karel arasında Cihangir üzerinden alevlenen gerilim, bu kez Musayeva’nın  sert çıkışıyla gündeme geldi. Karel cephesinden gelen ağır sözlerin ardından sessiz kalmayan Musayeva, konunun kendisiyle ilgili iddialar değil, yıllardır tek başına büyüttüğü oğlunun hakkı ve babalık sorumluluğu olduğunu vurguladı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Tolga Karel ile 2011 senesinde evlenen Günay Musayeva evlilikten bir sene sonra oğulları Cihangir'i kucağına almıştı.

Museyeva, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Cihangir’in 18 yaşına kadar yurt dışına çıkışı için babadan izin belgesi gerektiğini ve Tolga Karel’den yaklaşık 5 yıldır bu izin belgesi için sonuç alamadığını anlatmıştı. Hem Cihangir’in sağlık sürecinde İngiltere’de doktor randevusu aldığını ama izin gelmediği için gidemediğini, hem de Cihangir’in Disneyland hayalinin bu yüzden gerçekleşmediğini söyleyen Musayeva ayrıca maddi bir beklentilerinin olmadığını, tek istediklerinin imza olduğunu vurgulayarak Karel’e “konsolosluğa gidip imza atması” için çağrıda bulunmuştu.

Bu ifadelerin üzerine Tolga Karel ateş püsküren ifadeler kullanmıştı.

Karel’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Musayeva’ya ağır ifadelerle yüklendiği; ayrıca “temiz raporu/kan ve saç örneği” istediği görülmüştü.

Musayeva o ifadelerin üzerine Tolga Karel'e sitem dolu bir paylaşımda bulundu.

'Ben bir anneyim ve Cihangir’i yıllardır tek başıma büyütüyorum; sustum çünkü çocuğumu korumak istedim ama artık susmanın yokluğu normalleştirdiğini görüyorum. Bir baba çocuğunu yıllarca görmezse, yeni hayatında yeni çocuklarıyla aile fotoğrafları paylaşırken öz evladına dair tek bir iz bile bırakmazsa, çocuğunun sağlık süreci için yurtdışında tedavi iznini dahi göndermezse buna başka bir isim bulunamaz. Konu benim kim olduğum değil; konu bir çocuğun eksik bırakılan hakkıdır. Ben tertemizim ve kendimi ispatlamak zorunda değilim; bir annenin görevi başkalarının eksiklerini örtmek değil, çocuğunun hakkını savunmaktır. Susmuyorum, çünkü bu bir kavga değil; vicdanın sesidir, başım dik, gönlüm rahat. Ben, eski eşime kamuoyu önünde şu soruları soruyorum:

Çocuğunu kaç yıldır görmüyorsun?

Ben söyleyeyim, senin cevap vermene gerek yok. 10 yıldır.

Yeni eşinle ve yeni hayatında sana mutluluklar diliyorum.

Yeni çocuklarınla ve yeni ailenle paylaştığın fotoğraflara saygım sonsuz.

Ama soruyorum: Cihangir’e ait bir paylaşım yapmayalı kaç yıl oldu?

Cevap: Yok.

Benim çocuğumla ilgili, sosyal medyada ya da herhangi bir platformda tek bir paylaşımın var mı?

Cevap: Yok.

Merakını gidereyim; tertemizim. Ama konu bu değil. Senin “baba gibi baba” olmayışının kamuoyu nezdindeki temizleyicisi ben değilim.

Benim bir temizlik testim olmaz. Asıl temize çekilmesi gereken senin babalığındır. Sen önce babalığını temize çek.

Saygılarımla,

Günay Musayeva'

