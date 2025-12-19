Feyyaz Yiğit'in "Zengin Evi" Tespiti Sosyal Medyayı Karıştırdı!

Ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit, tespitleriyle son dönemde güldürürken bir yandan da düşündürüyor. Daha önce 'başarı' tespitiyle çok konuşulan Yiğit, bu kez 'zengin evi' tespitiyle gündem oldu. Zengin evlerini genelde soğuk ve samimiyetsiz bulduğunu söyleyen oyuncu, gariban evlerinde ise başka bir sıcaklık olduğunu dile getirdi. 'Zenginliğini söyleyemeyen, evinden belli etmek istiyor olabilir' yorumunda bulundu. Yorumu sosyal medyada tartışma başlattı.

