Feyyaz Yiğit'in "Zengin Evi" Tespiti Sosyal Medyayı Karıştırdı!
Ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit, tespitleriyle son dönemde güldürürken bir yandan da düşündürüyor. Daha önce 'başarı' tespitiyle çok konuşulan Yiğit, bu kez 'zengin evi' tespitiyle gündem oldu. Zengin evlerini genelde soğuk ve samimiyetsiz bulduğunu söyleyen oyuncu, gariban evlerinde ise başka bir sıcaklık olduğunu dile getirdi. 'Zenginliğini söyleyemeyen, evinden belli etmek istiyor olabilir' yorumunda bulundu. Yorumu sosyal medyada tartışma başlattı.
İşte detaylar…
Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü ve Gibi gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Feyyaz Yiğit'i sadece oyunculuğuyla değil, gündelik hayata dair yaptığı isabetli tespitlerle de sık sık konuşur olduk.
Bu kez gündeminde zengin evleri vardı.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
