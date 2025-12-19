onedio
Feyyaz Yiğit'in "Zengin Evi" Tespiti Sosyal Medyayı Karıştırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.12.2025 - 10:53

Ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit, tespitleriyle son dönemde güldürürken bir yandan da düşündürüyor. Daha önce 'başarı' tespitiyle çok konuşulan Yiğit, bu kez 'zengin evi' tespitiyle gündem oldu. Zengin evlerini genelde soğuk ve samimiyetsiz bulduğunu söyleyen oyuncu, gariban evlerinde ise başka bir sıcaklık olduğunu dile getirdi. 'Zenginliğini söyleyemeyen, evinden belli etmek istiyor olabilir' yorumunda bulundu. Yorumu sosyal medyada tartışma başlattı.

İşte detaylar…

Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü ve Gibi gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Feyyaz Yiğit'i sadece oyunculuğuyla değil, gündelik hayata dair yaptığı isabetli tespitlerle de sık sık konuşur olduk.

Mizahı gerçeklikle harmanlayan üslubuyla dikkat çeken Yiğit, son dönemde söylediği sözlerle sosyal medyada adeta alıntı makinesine dönüştü.

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda 'başarı' kavramına dair yaptığı açıklamalar uzun süre gündemde kalmıştı.

'En sevmediğim şeydir ‘Yeterince çalışırsanız başarırsınız’ lafı. Yeterince çalışsanız da başaramayabilirsiniz. Bir sürü insan çalışıyor ama kazanamıyor. Benim şansım yaver gitti' sözleriyle başarı mitini yerle bir eden Yiğit, pek çok kişinin kendi hikayesini anlatmasına da vesile olmuştu.

Bu kez gündeminde zengin evleri vardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
