onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Samar Dadgar, Özcan Deniz'in Kendisine Nasıl Evlenme Teklifi Ettiğini Anlattı

Samar Dadgar, Özcan Deniz'in Kendisine Nasıl Evlenme Teklifi Ettiğini Anlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.12.2025 - 09:56

Özcan Deniz’in 2023 yılında evlendiği İranlı tasarımcı Samar Dadgar, katıldığı bir programda ünlü şarkıcının kendisine nasıl evlenme teklif ettiğini anlattı. Kıbrıs’ta Özcan Deniz sahnedeyken 'bizim şarkımız' dediği parçayı söylediğini anlatan Dadgar, ardından gelen tektaş sürpriziyle hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti. 'Nasıl sinirlendim. Çünkü beklentim 'benimle evlenir misin?' diye sorması.' dedi. 🥲

İşte detaylar 👇

Kaynak: Magazin Burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile yollarını ayırdıktan birkaç yıl sonra, İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmış ve çift 2023 yılında nikah masasına oturmuştu.

Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile yollarını ayırdıktan birkaç yıl sonra, İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmış ve çift 2023 yılında nikah masasına oturmuştu.

Aralarındaki 22 yaş farkı nedeniyle zaman zaman eleştirilen ikili, tüm yorumlara rağmen ilişkilerini gözlerden uzak ve sağlam bir şekilde yaşamayı tercih etti.

Özcan Deniz daha önce verdiği bir röportajda Samar Dadgar ile tanışma hikayesini de samimi sözlerle anlatmıştı. Ünlü sanatçı, Samar’la yaklaşık 10 yıl önce tanıştıklarını belirterek,

'Tanıştığımızda 20 yaşındaydı, çok gençti ama zihinsel olarak çok olgundu. Her şeyi konuşabiliyorduk ama o yaş farkı nedeniyle ‘olmaz’ dedim. Onu aynanın karşısına alıp ‘Bak, olmaz’ dedim. Sonra yollarımız ayrıldı.' demişti.

Ardından 4-5 yıl sonra Samar’dan aldığı bir mesajla hayatının yeniden şekillendiğini şu sözlerle anlatmıştı:

Ardından 4-5 yıl sonra Samar’dan aldığı bir mesajla hayatının yeniden şekillendiğini şu sözlerle anlatmıştı:

'4-5 yıl sonra Samar’dan ‘İyi misin?’ mesajı geldi. Ben de ‘İyi değilim’ dedim. Konuşmaya başladık. Geldi ve bir daha da gitmedi. ‘Olmaz’ dediğim kadın, şimdi eşim. Hem benimle hem oğlum Kuzey’le çok iyi anlaşıyor. Ruh eşi diye bir şey gerçekten varmış.'

Bu kez Samar Dadgar katıldığı bir programda Özcan Deniz’den nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın