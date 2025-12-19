Samar Dadgar, Özcan Deniz'in Kendisine Nasıl Evlenme Teklifi Ettiğini Anlattı

Aralarındaki 22 yaş farkı nedeniyle zaman zaman eleştirilen ikili, tüm yorumlara rağmen ilişkilerini gözlerden uzak ve sağlam bir şekilde yaşamayı tercih etti.

Özcan Deniz daha önce verdiği bir röportajda Samar Dadgar ile tanışma hikayesini de samimi sözlerle anlatmıştı. Ünlü sanatçı, Samar’la yaklaşık 10 yıl önce tanıştıklarını belirterek,

'Tanıştığımızda 20 yaşındaydı, çok gençti ama zihinsel olarak çok olgundu. Her şeyi konuşabiliyorduk ama o yaş farkı nedeniyle ‘olmaz’ dedim. Onu aynanın karşısına alıp ‘Bak, olmaz’ dedim. Sonra yollarımız ayrıldı.' demişti.