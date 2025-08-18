Erdoğan'a Benzerliği ile Bilinen Muhammed Nur Nahya Belediye Başkanlarının Parti Değiştirmesini Tiye Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taklidi ile tanınan Muhammed Nur Nahya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi özellikle seçim dönemde yaptığı videolarla sık sık gündem oluyordu. Bu benzerlik sayesinde Mahya, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere pek çok siyasi isimle bir araya geldi. Yalnızca Ak Partili değil farklı partilerden başkanlarla da yan yana geldi hatta video çekti.
Muhammed Nur Nahya şimdi de CHP'den AKP'ye geçen belediye başkanlarını tiye aldığı bir video çekti. 'Alo İzmir! İlk 2 yıl dokunulmaz mazbata. Kayyum diye bir derdiniz kalmayacak.' diyerek durumu tiye aldığı video kısa sürede viral oldu.
Buradan izleyebilirsiniz;
Konya bizde mi? O zaman istifa edin bir daha bize geçin.
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
