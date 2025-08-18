onedio
Erdoğan'a Benzerliği ile Bilinen Muhammed Nur Nahya Belediye Başkanlarının Parti Değiştirmesini Tiye Aldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.08.2025 - 20:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taklidi ile tanınan Muhammed Nur Nahya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi özellikle seçim dönemde yaptığı videolarla sık sık gündem oluyordu. Bu benzerlik sayesinde Mahya, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere pek çok siyasi isimle bir araya geldi. Yalnızca Ak Partili değil farklı partilerden başkanlarla da yan yana geldi hatta video çekti. 

Muhammed Nur Nahya şimdi de CHP'den AKP'ye geçen belediye başkanlarını tiye aldığı bir video çekti. 'Alo İzmir! İlk 2 yıl dokunulmaz mazbata. Kayyum diye bir derdiniz kalmayacak.' diyerek durumu tiye aldığı video kısa sürede viral oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Konya bizde mi? O zaman istifa edin bir daha bize geçin.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)'nin 24. kuruluş yıldönümünde CHP'den Ak Parti'ye geçmesi konuşulan belediye başkanlarının partiye geçişi gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti ve bağımsız belediye başkanlarından birçok isim AKP'ye geçiş yaptı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 14 Ağustos Perşembe günü CHP'den istifa ederek AKP'ye katılanlar arasında yer aldı.Çerçioğlu'nun yanı sıra Aydın'dan üç belediye daha CHP'den AKP'ye geçiş yaptı. Bu durum CHP seçmeni tarafından tepki ile karşılandı.

