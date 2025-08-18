onedio
TÜİK'in Verilerine Göre Türkiye'nin En Zengin İlçesi Olan Çankaya Mahallelerinde Gezintiye Çıkalım

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.08.2025 - 18:26

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Sosyoekonomik Seviye' verilerini paylaştı. Bu veriler, Türkiye'nin en varlıklı ve en yoksul şehirlerini ve bölgelerini ortaya koydu. 26 milyonu aşkın hane baz alınarak hazırlanan rapor, 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait verilerle hazırlandı, referans dönemi olarak 2023 yılı kabul edildi.

İlçeler bazında yapılan analizlerde en zengin ilçenin Çankaya olduğu ortaya çıktı. Haberin ardından Çankaya'nın mahallelerinin paylaşıldığı video viral oldu.

Çankaya'nın ardından listenin 2. ve 3. sırasında Kadıköy (İstanbul) ve Yenimahalle (Ankara) yer aldı.

Türkiye'nin en zengin illeri İstanbulAnkara ve İzmir oldu. En fakir ilçeler listesinin ilk 3 sırasında ise Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya) ve Doğanşar (Sivas) yer aldı.

