Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Bir Gurme Tarafından Verilen “38 Yaş Altı Yatılı Kadın Yardımcı" İlanını Paylaştı

Son dönemde sosyal medyada birbirinden garip iş ilanları gündem oluyor. Kimisi ilginç talepleri ile kimisi de istedikleri karşılığında verdiği ücretle sinir bozuyor. İlan siteleri bununla ilgili denetimlerde bulunsa da insanlar bu ilanları üstü kapalı bir şekilde ya da çeşitli imalarla yayınlamayı başarıyor.
Bir içerik üreticisi “38 yaş altı yatılı kadın ev yardımcısı aranıyor” ilanını yorumladı. İlanı art niyetli olarak değerlendiren kadına pek çok kişi hak verdi.
"1 hafta deneme süreci"
