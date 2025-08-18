onedio
Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Bir Gurme Tarafından Verilen “38 Yaş Altı Yatılı Kadın Yardımcı" İlanını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.08.2025 - 20:12

Son dönemde sosyal medyada birbirinden garip iş ilanları gündem oluyor. Kimisi ilginç talepleri ile kimisi de istedikleri karşılığında verdiği ücretle sinir bozuyor. İlan siteleri bununla ilgili denetimlerde bulunsa da insanlar bu ilanları üstü kapalı bir şekilde ya da çeşitli imalarla yayınlamayı başarıyor. 

Bir içerik üreticisi  “38 yaş altı yatılı kadın ev yardımcısı aranıyor” ilanını yorumladı. İlanı art niyetli olarak değerlendiren kadına pek çok kişi hak verdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

"1 hafta deneme süreci"

"1 hafta deneme süreci"

Korkunç iş ilanlarını zorbaladığını söyleyen içerik üreticisi Sivas merkezden bir 'gurmenin' verdiği iş ilanını paylaştı. İlanda 38 yaş altı, yatılı yardımcı arandığı 1 hafta ise deneme süreci olduğu belirtiliyordu. Çalışan kişi 6 gün yatılı olarak kalacak, pazar günleri ise izinli olacak. Maaş işe 38.500 TL. Bu ilanı art niyetli bulanlar kadar bir sorun görmeyenler de oldu. Peki sizce bu ilan garip mi? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

