AVM'ler Fuhuş Yuvasıymış! Bir Şahsın Evleneceği Kadın İçin Talep Ettiği Kurallar Sinirleri Altüst Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.08.2025 - 18:44 Son Güncelleme: 30.08.2025 - 18:45

Sosyal medyada her gün bizi şaşkına çeviren, gerçek olduğunu uzun uzun sorguladığımız paylaşımlara rastlıyoruz. Onlardan biri daha sosyal medyada viral oldu. Bir kadın, yakın bir arkadaşının evlenmeyi planladığı şahsın taleplerini ve koyduğu kuralları anlattı. Kadının bir marketten diğerine girerken bir iznini yenilemesi gerektiğini söyleyen şahıs, karşı taraf bu kuralları reddedince 'Sen takvasızsın' diyerek problemi karşı tarada çevirdi. Sosyal medyada viral olan o konuşmaya tepki yağdı.

Bir markete girerken izin alan kadının yandaki markete girerken ikinci bir izin daha alması gerektiğini söyleyen şahıs, ayrıca bir kıyafet lazım olduğunda kadını mağazanın önünde bırakıp uygun gördüğü kıyafetler arasından seçim yapması için getirip gösterecekmiş.

Tüm bu kuralları reddeden kadının aldığı cevap ise 'Sen takvasızsın' olmuş.

Bu duruma sosyal medyadan da tepkiler yağdı;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
