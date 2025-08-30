AVM'ler Fuhuş Yuvasıymış! Bir Şahsın Evleneceği Kadın İçin Talep Ettiği Kurallar Sinirleri Altüst Etti

Sosyal medyada her gün bizi şaşkına çeviren, gerçek olduğunu uzun uzun sorguladığımız paylaşımlara rastlıyoruz. Onlardan biri daha sosyal medyada viral oldu. Bir kadın, yakın bir arkadaşının evlenmeyi planladığı şahsın taleplerini ve koyduğu kuralları anlattı. Kadının bir marketten diğerine girerken bir iznini yenilemesi gerektiğini söyleyen şahıs, karşı taraf bu kuralları reddedince 'Sen takvasızsın' diyerek problemi karşı tarada çevirdi. Sosyal medyada viral olan o konuşmaya tepki yağdı.