AVM'ler Fuhuş Yuvasıymış! Bir Şahsın Evleneceği Kadın İçin Talep Ettiği Kurallar Sinirleri Altüst Etti
Sosyal medyada her gün bizi şaşkına çeviren, gerçek olduğunu uzun uzun sorguladığımız paylaşımlara rastlıyoruz. Onlardan biri daha sosyal medyada viral oldu. Bir kadın, yakın bir arkadaşının evlenmeyi planladığı şahsın taleplerini ve koyduğu kuralları anlattı. Kadının bir marketten diğerine girerken bir iznini yenilemesi gerektiğini söyleyen şahıs, karşı taraf bu kuralları reddedince 'Sen takvasızsın' diyerek problemi karşı tarada çevirdi. Sosyal medyada viral olan o konuşmaya tepki yağdı.
Bir markete girerken izin alan kadının yandaki markete girerken ikinci bir izin daha alması gerektiğini söyleyen şahıs, ayrıca bir kıyafet lazım olduğunda kadını mağazanın önünde bırakıp uygun gördüğü kıyafetler arasından seçim yapması için getirip gösterecekmiş.
Bu duruma sosyal medyadan da tepkiler yağdı;
