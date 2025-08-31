onedio
Şimdi de Kafayı Kedilere Taktı: Sokak Kedilerinin %60'ı Toksoplazma Diyen Erbaş Homoseksüalite'ye Karşı Uyardı

Pelin Yelda Göktepe
31.08.2025 - 14:12

Prof. Dr. Oytun Erbaş'ı yaptığı birbirinden ilginç açıklamalarla tanıyor olabilirsiniz. Kendisinin her açıklaması bir öncekini aratmayacak gariplikte oluyor. Bu açıklamalar 'Türkler korona olmaz' iddiasıyla başlamış, 'Ben sevgilimin beni aldattığını tükrüğünden bile anlarım' sözleriyle devam etmişti. Hatta bu sözlerini kanıtlamak için canlı yayında çaya da tükürmüştü. 

Kendisi şimdi de sokak kedilerine kafayı taktı. 'Türkiye sokaklarındaki kedilerin %60'ı toksoplazma pozitif. ' diyen Erbaş, bunun zamanla cinnet geçirme, homoseksüalite ve ani karar verme güdüsünü artıracağını iddia etti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki nedir bu toksoplazma?

Peki nedir bu toksoplazma?

Toksoplazma bir parazittir ve genellikle kediler aracılığıyla yayılır. Bilimsel araştırmalar, bu parazitin özellikle fare ve sıçanlarda davranış değişikliklerine yol açtığını göstermektedir. Normalde kedi kokusundan kaçan fareler, toksoplazma bulaştığında bu korkularını kaybeder ve kedilere yaklaşma eğilimi gösterir; bu durum parazitin yaşam döngüsünü tamamlamasına yardımcı olur. İnsanlarda ise toksoplazmanın benzer şekilde “zihin kontrolü” yapıp yapmadığı kesin olarak kanıtlanmamıştır. Ancak bazı çalışmalar, parazitin risk alma eğilimini artırabileceğini, kişilik özelliklerini hafif şekilde etkileyebileceğini ve hatta bazı psikiyatrik bozukluklarla bağlantılı olabileceğini öne sürmektedir. Yine de, bu etkilerin insanlarda kesinliği henüz bilimsel olarak netleşmiş değil.

