Şimdi de Kafayı Kedilere Taktı: Sokak Kedilerinin %60'ı Toksoplazma Diyen Erbaş Homoseksüalite'ye Karşı Uyardı

Prof. Dr. Oytun Erbaş'ı yaptığı birbirinden ilginç açıklamalarla tanıyor olabilirsiniz. Kendisinin her açıklaması bir öncekini aratmayacak gariplikte oluyor. Bu açıklamalar 'Türkler korona olmaz' iddiasıyla başlamış, 'Ben sevgilimin beni aldattığını tükrüğünden bile anlarım' sözleriyle devam etmişti. Hatta bu sözlerini kanıtlamak için canlı yayında çaya da tükürmüştü.
Kendisi şimdi de sokak kedilerine kafayı taktı. 'Türkiye sokaklarındaki kedilerin %60'ı toksoplazma pozitif. ' diyen Erbaş, bunun zamanla cinnet geçirme, homoseksüalite ve ani karar verme güdüsünü artıracağını iddia etti.
Peki nedir bu toksoplazma?
