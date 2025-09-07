A Milli Futbol Takımı, Tarihinde 5 ve Üzeri Fark Yediği 16. Yenilgiyi Aldı
A Milli Takımımız bugün Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Kimsenin beklemediği bu mağlubiyet tarihteki diğer hezimetleri akla getirdi.
Millilerimiz daha önce 15 kez 5 ve üzeri farkla mağlup olurken İspanya hezimeti bu sayıyı 16'ya çıkardı. Bu mağlubiyet tarihteki dördüncü 6-0'lık mağlubiyetimiz oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konya'da umutlu başlayan gece ağır hezimetle noktalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarihimizdeki 5 ve üzeri fark yediğimiz 16. yenilgimizi aldık.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın