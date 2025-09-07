onedio
A Milli Futbol Takımı, Tarihinde 5 ve Üzeri Fark Yediği 16. Yenilgiyi Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2025 - 23:49

A Milli Takımımız bugün Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Kimsenin beklemediği bu mağlubiyet tarihteki diğer hezimetleri akla getirdi. 

Millilerimiz daha önce 15 kez 5 ve üzeri farkla mağlup olurken İspanya hezimeti bu sayıyı 16'ya çıkardı. Bu mağlubiyet tarihteki dördüncü 6-0'lık mağlubiyetimiz oldu.

Konya'da umutlu başlayan gece ağır hezimetle noktalandı.

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki ikinci maçında Konya’da İspanya’ya 6-0 yenildi. Gürcistan galibiyeti sonrası büyük umutlarla sahaya çıkan milliler, savunmada ve hücumda büyük zaafiyetler gösterdi. Pedri’nin 2, Merino’nun 3 gol attığı maçta İspanya rahat bir galibiyet aldı. Yamal performansıyla öne çıkarken, millilerimiz isabetli şut bulmakta zorlandı. 

Bu ağır mağlubiyet geçmişteki kötü maçları hatırlattı.

Tarihimizdeki 5 ve üzeri fark yediğimiz 16. yenilgimizi aldık.

İspanya mağlubiyeti tarihimizdeki 16. hezimet olurken, tüm maçların listesi şu şekilde oldu: 

14.10.1987

Londra

Avrupa Şampiyonası Elemeleri

İngiltere - Türkiye

8-0

14.11.1984

İstanbul

Dünya Kupası Elemeleri

Türkiye - İngiltere

0-8

24.04.1968

Chorzow

Özel

Polonya - Türkiye

8-0

28.05.1928

Amsterdam

Olimpiyat Oyunları

Türkiye - Mısır

1-7

04.04.1984

İstanbul

Özel

Türkiye - Macaristan

0-6

09.10.1965

İstanbul

Dünya Kupası Elemeleri

Türkiye - Çekoslovakya

0-6

02.12.1962

Bologna

Avrupa Şampiyonası Elemeleri

İtalya - Türkiye

6-0

23.06.1954

Zürih

Dünya Kupası

Batı Almanya - Türkiye

7-2

26.03.2024

Viyana

Özel

Avusturya - Türkiye

6-1

07.09.2021

Amsterdam

Dünya Kupası Elemeleri

Hollanda - Türkiye

6-1

12.09.1926

İstanbul

Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye - Polonya

1-6

17.10.1990

Dublin

Avrupa Şampiyonası Elemeleri

İrlanda Cumhuriyeti - Türkiye

5-0

16.10.1985

Londra

Dünya Kupası Elemeleri

İngiltere - Türkiye

5-0

22.09.1982

Györ

Özel

Macaristan - Türkiye

5-0

20.12.1975

İstanbul

Özel

Türkiye - Batı Almanya

0-5

07.09.2025

Konya

Dünya Kupası Elemeleri

Türkiye - İspanya

0-6

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
