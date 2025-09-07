A Milli Futbol Takımı, Tarihinde 5 ve Üzeri Fark Yediği 16. Yenilgiyi Aldı

A Milli Takımımız bugün Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Kimsenin beklemediği bu mağlubiyet tarihteki diğer hezimetleri akla getirdi.

Millilerimiz daha önce 15 kez 5 ve üzeri farkla mağlup olurken İspanya hezimeti bu sayıyı 16'ya çıkardı. Bu mağlubiyet tarihteki dördüncü 6-0'lık mağlubiyetimiz oldu.