A Milli Futbol Takımımız, İspanya Karşısında Hezimete Uğradı: 0-6

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda A Milli Takım, Konya’da İspanya’yı ağırladı. Teknik direktör Vincenzo Montella, Gürcistan deplasmanındaki ilk 11’ini değiştirmedi. Kalede Uğurcan görev alırken savunmada Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı forma giydi. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, kanatlarda Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta ise Arda Güler ve Kenan Yıldız yer aldı.

Kaan Ayhan kasığındaki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, Berke Özer, Yusuf Akçiçek ve Demir Ege Tıknaz da maç kadrosunda bulunmadı. İspanya Milli Takımı ise Bulgaristan karşısında sahaya çıkan ve 3-0 galip gelen 11’ini Türkiye maçında da korudu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle mücadeleyi tribünden takip etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda 42 bin taraftar yerini alırken, bilet bulamayan birçok kişi tribünlere giremedi.