A Milli Futbol Takımımız, İspanya Karşısında Hezimete Uğradı: 0-6

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2025 - 23:36

Dünya Kupası Elemeleri'ne Gürcistan galibiyeti ile başlayan milli takımımız ikinci maçta Konya'da İspanya'yı ağırladı. Büyük ümitlerle çıktığımız maç hezimetle sonuçlandı. 

İspanya neredeyse hiçbir zorlukla karşılaşmadan ceza sahamızda paslaşarak goller buldu. Merino'nun hattrick yaptığı gecede Pedri de iki gol buldu. Yamal performansıyla dikkat çekerken millilerimiz isabetli şut bulmakta zorlandı. 

Savunmada ve hücumda büyük zaafiyetler veren millilerin performansı statta ve sosyal medyada büyük tepki çekti.

A Milli Takımımız, Konya'da İspanya'yı ağırladı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda A Milli Takım, Konya’da İspanya’yı ağırladı. Teknik direktör Vincenzo Montella, Gürcistan deplasmanındaki ilk 11’ini değiştirmedi. Kalede Uğurcan görev alırken savunmada Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı forma giydi. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, kanatlarda Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta ise Arda Güler ve Kenan Yıldız yer aldı.

Kaan Ayhan kasığındaki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, Berke Özer, Yusuf Akçiçek ve Demir Ege Tıknaz da maç kadrosunda bulunmadı. İspanya Milli Takımı ise Bulgaristan karşısında sahaya çıkan ve 3-0 galip gelen 11’ini Türkiye maçında da korudu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle mücadeleyi tribünden takip etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda 42 bin taraftar yerini alırken, bilet bulamayan birçok kişi tribünlere giremedi.

Maça çok kötü başladık ve devamı geldi.

Henüz 6.dakikada Pedri'nin golüyle geri düşen milliler 22 ve 45'te Merino'nun golleriyle devreyi 3-0 geride kapattı. 

İkinci yarıya milli takımımızda Yunus Akgün'ün yerine Oğuz Aydın başladı.

Kabus ikinci yarıda da devam etti.

52te Ferran Torres'in golüyle fark 4-0 oldu. Merino, 58.dakikada hattrick yaptı ve farkı beşe çıkardı. 

Maçın ilk golünü atan Pedri bir kez daha sahneye çıktı ve 62'de skoru 6-0'a getirdi. 

Maçın geri kalan bölümünde gol olmadı ve millilerimiz maçı 6-0 kaybetti.

Yorum Yazın
Harun tokmak

Vallahi ne desem ne yazsam bilemiyorum ama sadece şunu söylemek istiyorum keşke kadın voleybol takımımızdan biraz olsun bir şeyler alsaydınız. Milli takım ru... Devamını Gör

Roomeo

Hezimet degil rezalet o rezalet iki üç gün öncede sahadaydı da o rezaleti görecek gözler yoktu

Otto Skorzeny

Bala şansa yendik bir havalandı bizimkiler

Cubo Caban

Ak parti 0-İspanya 6

Otto Skorzeny

👏👏👏👏👏 İşte aradığım yorumdu