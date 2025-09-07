A Milli Futbol Takımımız, İspanya Karşısında Hezimete Uğradı: 0-6
Dünya Kupası Elemeleri'ne Gürcistan galibiyeti ile başlayan milli takımımız ikinci maçta Konya'da İspanya'yı ağırladı. Büyük ümitlerle çıktığımız maç hezimetle sonuçlandı.
İspanya neredeyse hiçbir zorlukla karşılaşmadan ceza sahamızda paslaşarak goller buldu. Merino'nun hattrick yaptığı gecede Pedri de iki gol buldu. Yamal performansıyla dikkat çekerken millilerimiz isabetli şut bulmakta zorlandı.
Savunmada ve hücumda büyük zaafiyetler veren millilerin performansı statta ve sosyal medyada büyük tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A Milli Takımımız, Konya'da İspanya'yı ağırladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maça çok kötü başladık ve devamı geldi.
Kabus ikinci yarıda da devam etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Vallahi ne desem ne yazsam bilemiyorum ama sadece şunu söylemek istiyorum keşke kadın voleybol takımımızdan biraz olsun bir şeyler alsaydınız. Milli takım ru... Devamını Gör
Hezimet degil rezalet o rezalet iki üç gün öncede sahadaydı da o rezaleti görecek gözler yoktu
Bala şansa yendik bir havalandı bizimkiler
Ak parti 0-İspanya 6
👏👏👏👏👏 İşte aradığım yorumdu