12 Dev Adam Yarı Finalde: Ergin Ataman’dan Duygusal Açıklama

Türkiye tarihinde 2. kez EuroBasket’te yarı finale kalırken, Ergin Ataman maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.

Ataman, “Türkiye’nin tarihinde 2. kez yarı finaldeyiz. Çok büyük bir madalya şansımız var. Bu çocuklar her şeyi hak ediyor. İnşallah sonu madalya olur. Bakalım.” ifadelerini kullandı.