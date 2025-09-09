12 Dev Adam Yarı Finalde: Ergin Ataman’dan Duygusal Açıklama
A Milli Erkek Basket Takımımız, Polonya engelini de geçerek EuroBasket’te yarı finale adını yazdırdı. Türkiye’nin yarı finaledeki rakibi Litvanya veya Yunanistan’dan biri olacak.
Maç sonunda kameraların karşına geçen koç Ergin Ataman ise duygusal anlar yaşadı.
12 Dev Adam’ın harika mücadele gösterdiği EuroBasket’te yarı finale ulaştık.
Ergin Ataman’ın duygusal anları
