12 Dev Adam Yarı Finalde: Ergin Ataman'dan Duygusal Açıklama

12 Dev Adam Yarı Finalde: Ergin Ataman’dan Duygusal Açıklama

İsmail Kahraman
09.09.2025 - 19:21
09.09.2025 - 19:21

A Milli Erkek Basket Takımımız, Polonya engelini de geçerek EuroBasket’te yarı finale adını yazdırdı. Türkiye’nin yarı finaledeki rakibi Litvanya veya Yunanistan’dan biri olacak.

Maç sonunda kameraların karşına geçen koç Ergin Ataman ise duygusal anlar yaşadı.

12 Dev Adam'ın harika mücadele gösterdiği EuroBasket'te yarı finale ulaştık.

12 Dev Adam’ın harika mücadele gösterdiği EuroBasket’te yarı finale ulaştık.

Türkiye tarihinde 2. kez EuroBasket’te yarı finale kalırken, Ergin Ataman maç sonunda gözyaşlarını tutamadı. 

Ataman, “Türkiye’nin tarihinde 2. kez yarı finaldeyiz. Çok büyük bir madalya şansımız var. Bu çocuklar her şeyi hak ediyor. İnşallah sonu madalya olur. Bakalım.” ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman’ın duygusal anları

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
