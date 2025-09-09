Yarı Finaldeyiz: A Milli Basket Takımımız EuroBasket’te Yarı Finale Yükseldi

Türkiye, ev sahipliği yaptığı EuroBasket 2001 turnuvasında tarihi bir başarıya imza atmıştı. Abdi İpekçi ve Ankara Spor Salonu’nda oynanan maçlarla birlikte Türk halkı adeta kenetlenmiş ve “12 Dev Adam” efsanesi ortaya çıkmıştı. Harun Erdenay, Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur ve İbrahim Kutluay gibi yıldızlarla dolu kadro, finale kadar yükselmiş ancak finalde kaybedince gümüş madalya ile yetinmişti.