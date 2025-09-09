Yarı Finaldeyiz: A Milli Basket Takımımız EuroBasket’te Yarı Finale Yükseldi
A Milli Erken Basketbol Takımımız, EuroBasket’te Polonya’yı 91-77 yenerek yarı finale yükseldi. EuroBasket yarı finaledeki rakibimiz Litvanya-Yunanistan maçının galibi olacak.
Türkiye en son 2001 yılında ülkemizde düzenlenen EuroBasket’te yarı finale yükselmişti.
Türkiye’nin EuroBasket kupa yürüyüşü sürüyor.
