Yarı Finaldeyiz: A Milli Basket Takımımız EuroBasket'te Yarı Finale Yükseldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
09.09.2025 - 18:50 Son Güncelleme: 09.09.2025 - 18:59

A Milli Erken Basketbol Takımımız, EuroBasket’te Polonya’yı 91-77 yenerek yarı finale yükseldi. EuroBasket yarı finaledeki rakibimiz Litvanya-Yunanistan maçının galibi olacak.

Türkiye en son 2001 yılında ülkemizde düzenlenen EuroBasket’te yarı finale yükselmişti.

Türkiye’nin EuroBasket kupa yürüyüşü sürüyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, İsveç’in ardından Polonya’yı da mağlup ederek EuroBasket’te yarı finale yükseldi. Türkiye’nin 91-77 kazandığı maçta Alperen Şengün triple-double yaparak galibiyetin mimarı oldu.

Ay-yıldızlılar, bu akşam 21.00'de oynanacak Litvanya - Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 

Yarı final mücadelesi 12 Eylül Cuma günü oynanacak.

En son 2001 yılında Türkiye’de düzenlenen EuroBakset’te gümüş madalya almıştık.

Türkiye, ev sahipliği yaptığı EuroBasket 2001 turnuvasında tarihi bir başarıya imza atmıştı. Abdi İpekçi ve Ankara Spor Salonu’nda oynanan maçlarla birlikte Türk halkı adeta kenetlenmiş ve “12 Dev Adam” efsanesi ortaya çıkmıştı. Harun Erdenay, Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur ve İbrahim Kutluay gibi yıldızlarla dolu kadro, finale kadar yükselmiş ancak finalde kaybedince gümüş madalya ile yetinmişti.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
