onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Cengiz Ünder'den İlginç Kartal İşareti İtirafı

Beşiktaş'ın Yeni Transferi Cengiz Ünder'den İlginç Kartal İşareti İtirafı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.09.2025 - 17:46

Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder kariyerinde yeni bir başlangıca imza attı. Sergen Yalçın'ın özel isteği olan oyuncu Altınordu, Başakşehir, Roma, Leicester, Marsilya ve Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a imza atarak iz bırakmak istiyor. 

Cengiz Ünder, bugün kulüp için özel fotoğraf çekimine katıldı. Orada söylediği sözler ise hayli ilginçti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder yeni şansını iyi kullanmak istiyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder yeni şansını iyi kullanmak istiyor.

Sergen Yalçın'ın özel isteğiyle alınan Cengiz Ünder kariyerindeki bu önemli imzada şansını iyi kullanıp tekrar eski günlerine dönmek istiyor. Bir dönem milli takımın vazgeçilmesi olan Roma'nın önemli isimlerinden olan Cengiz için kariyeri son dönemlerde iyi gitmiyor ama bu şansı kullanarak herkesin özlediği Cengiz Ünder'i izletmek istiyor. 

Bugün Beşiktaş medya ekibinin video ve fotoğraf çekimlerine katılan Cengiz, kartal işareti yaparken söylediği sözlerle şimdiden gündem oldu. Cengiz, 'Her zaman bunu yapmak istemiştim' diyerek kameralara poz verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın