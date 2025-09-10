Beşiktaş'ın Yeni Transferi Cengiz Ünder'den İlginç Kartal İşareti İtirafı

Sergen Yalçın'ın özel isteğiyle alınan Cengiz Ünder kariyerindeki bu önemli imzada şansını iyi kullanıp tekrar eski günlerine dönmek istiyor. Bir dönem milli takımın vazgeçilmesi olan Roma'nın önemli isimlerinden olan Cengiz için kariyeri son dönemlerde iyi gitmiyor ama bu şansı kullanarak herkesin özlediği Cengiz Ünder'i izletmek istiyor.

Bugün Beşiktaş medya ekibinin video ve fotoğraf çekimlerine katılan Cengiz, kartal işareti yaparken söylediği sözlerle şimdiden gündem oldu. Cengiz, 'Her zaman bunu yapmak istemiştim' diyerek kameralara poz verdi.