Yeni Sezon İçin Kulüplerin Alternatif Formaları Yine Göz Kamaştırıyor

Sezonun başlangıcıyla birlikte artık formalar transferler kadar merak ediliyor. Tasarımlar, o tasarımları tanıtmak için hazırlanan klipler, seçilen görseller... Taraftarlar bu olayları da en az yeni sezon kadar bekliyorlar.

İç saha ve deplasman formalarını tanıtan kulüpler genelde 'klasik' olandan şaşmazken, alternatif olarak üçüncü formalarında deyim yerindeyse daha serbest çalışıyorlar. Bu sezon birçok kulübün çıkardığı alternatif forma yine taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.