Yeni Sezon İçin Kulüplerin Alternatif Formaları Yine Göz Kamaştırıyor
Sezonun başlangıcıyla birlikte artık formalar transferler kadar merak ediliyor. Tasarımlar, o tasarımları tanıtmak için hazırlanan klipler, seçilen görseller... Taraftarlar bu olayları da en az yeni sezon kadar bekliyorlar.
İç saha ve deplasman formalarını tanıtan kulüpler genelde 'klasik' olandan şaşmazken, alternatif olarak üçüncü formalarında deyim yerindeyse daha serbest çalışıyorlar. Bu sezon birçok kulübün çıkardığı alternatif forma yine taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.
Formalar artık hiç olmadığı kadar göz önünde... Merakla beklenen formalarda gözler alternatiflere çevrildi.
Highbury'ye selam...
Juventus'un alternatifi hepimize "aşmışlar" dedirtti.
Juventus için bir de bonus: Bizim Çocuk Kenan Yıldız
Inter de bu listeye en üst sıralardan giren takımlardan...
Kırmızıların alternatif forması...
Real Madrid'in tercihi mavi oldu.
Chelsea de hikayeli formalardan tercih etti.
Sponsorun gölgeleyemediği tasarımlar...
Geçmişe özlem duymakta çok haklılar...
Süper Lig'de de üç büyükler alternatif formalarını tanıttı.
Fenerbahçe'nin bu sezon en çok beğenilen forması alternatif forma oldu.
Galatasaraylıların çok beğendiği alternatif formanın sahada duruşu da taraftarların ekstra beğenisini kazandı.
