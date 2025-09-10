onedio
Yeni Sezon İçin Kulüplerin Alternatif Formaları Yine Göz Kamaştırıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
10.09.2025 - 20:30

Sezonun başlangıcıyla birlikte artık formalar transferler kadar merak ediliyor. Tasarımlar, o tasarımları tanıtmak için hazırlanan klipler, seçilen görseller... Taraftarlar bu olayları da en az yeni sezon kadar bekliyorlar. 

İç saha ve deplasman formalarını tanıtan kulüpler genelde 'klasik' olandan şaşmazken, alternatif olarak üçüncü formalarında deyim yerindeyse daha serbest çalışıyorlar. Bu sezon birçok kulübün çıkardığı alternatif forma yine taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Formalar artık hiç olmadığı kadar göz önünde... Merakla beklenen formalarda gözler alternatiflere çevrildi.

Formalar artık hiç olmadığı kadar göz önünde... Merakla beklenen formalarda gözler alternatiflere çevrildi.

İç saha ve deplasman formalarının ardından kulüpler tek tek alternatiflerini de duyurmaya başladı. Üçüncü formalarda daha yaratıcı tasarımlar seçen kulüpler bu sezon da futbol severleri yakalamayı başardı. 90'lardaki ilginç formalardan bugüne çok sular aktı ve artık futbolcuları moda ikonu gibi gösteren şık formalarla karşımıza çıkan kulüplerin bazılarını sizin için derledik...

Highbury'ye selam...

Arsenal'in beğeni toplayan alternatif forması Highbury'de oynanan son sezona selam gönderiyor. En son 20 sezon önce oynadıkları stadın mimarisini formasına taşıyan Arsenal büyük alkış aldı.

Juventus'un alternatifi hepimize "aşmışlar" dedirtti.

Juventus alternatif formasını kısa süre önce duyurdu. Buffon ve Barzagli'nin oynadığı reklamlarda formanın güzelliğine duruşuyla güzellik katan isim şüphesiz efsane kaptan Buffon'du.

Juventus için bir de bonus: Bizim Çocuk Kenan Yıldız

Inter de bu listeye en üst sıralardan giren takımlardan...

Mavi-Siyah renkleriyle bildiğimiz Inter, alternatif formasındaki farklı tercihleriyle beğeni kazandı.

Kırmızıların alternatif forması...

Logo ve reklam olmasa muhtemelen kimsenin aklına bu formanın Liverpool'a ait olduğu gelmez. 

Liverpool yeşil alternatif formasıyla alternatif severleri kendine çekmeyi başardı.

Real Madrid'in tercihi mavi oldu.

Real Madrid zaman zaman tercih ettiği renklerden biri mavi... Özellikle kaleci formasında tercih edilen rengi Real Madrid bu sene alternatif olarak seçti.

Chelsea de hikayeli formalardan tercih etti.

Chelsea Total 90 kalıbıyla hazırlanan yeni alternatif formasının özel bir hikayesi var. 

Forma Chelsea’nin ilk Premier Lig şampiyonluğu sezonunda giydiği siyah formadan ilhamla tasarlandı.

Sponsorun gölgeleyemediği tasarımlar...

Napoli formalarındaki reklam diğer reklamlara göre biraz orantısız dursa da seçtikleri tasarımlarla her zaman öne çıkmayı başarıyorlar. 

Bu sezonki alternatif formalarında da hikaye seçtiler. Napolililerin kahveye olan düşkünlüğünden esinle böyle bir forma çıkardılar.

Geçmişe özlem duymakta çok haklılar...

Yakın dönemde zor zamanlar geçiren Manchester United, 1993/95 yılları arasında giydiği deplasman formasından esinlenerek üretilen alternatif formasının tanıtımını yaptı. Belki yakında futbolda da eski günlerine dönerler...

Süper Lig'de de üç büyükler alternatif formalarını tanıttı.

Beşiktaş siyah formayı bu kez alternatif olarak belirledi.

Fenerbahçe'nin bu sezon en çok beğenilen forması alternatif forma oldu.

Galatasaraylıların çok beğendiği alternatif formanın sahada duruşu da taraftarların ekstra beğenisini kazandı.

