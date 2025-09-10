onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Futbol Severlerin Merakla Beklediği FC26'da Fenerbahçe Futbolcularının Reytingleri Belli Oldu

Futbol Severlerin Merakla Beklediği FC26'da Fenerbahçe Futbolcularının Reytingleri Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.09.2025 - 19:15

Futbol severlerin her sezon merakla beklediği oyunlardan biri şüphesiz eskini FIFA, yeninin FC serisi... FC26 da takipçilerinin her sezon hem yeni transferler hem de eklenen ufak tefek yeni oynanış şekliyle ilgilerini çekiyor.

Kick'te yayınlar yapan Devrim Kayır, oyunun meraklıları için özel bir video yayınladı. Kayır, X hesabında Fenerbahçeli futbolcuların reytinglerini paylaştı.  

Kaynak - Devrim Kayır

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

FC26 Türk oyun severler için bir dizi yenilikle geliyor.

FC26 Türk oyun severler için bir dizi yenilikle geliyor.

Okan Özkan ve Ertem Şener'in spikerlik yapacağı oyunda Türk takımları da önemli bir yer tutuyor. Süper Lig yıldızlarının boy göstereceği FC26 için Fenerbahçeli futbolcuların reytingleri de belli oldu. 

Yayıncı Devrim Kayır, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe kadrosunun reytinglerini paylaştı. 

Yeni transferleri merakla bekleyen taraftarlar için reytinglerde sürprizler de vardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın