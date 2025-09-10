Alman Teknik Direktör Ralf Rangnick Maça Neden Bisikletle Çıktı?

Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, yenilikçi antrenman ve fitness yöntemleriyle tanınan bir isim olsa da, Bosna-Hersek ile oynanan 2026 Dünya Kupası eleme maçında sahaya bisikletle çıkması taraftarları şaşırttı.

67 yaşındaki teknik adam, maç öncesi yayıncı kuruluş ORF’ye röportaj vermek için e-bisikletiyle sahada göründü, devre arasında da tekrar bisikletine binerek soyunma odasına geçti.

Ancak bu kez sahadaki bisiklet sürüşünün nedeni farklıydı: Yaz aylarında geçirdiği bilek ameliyatı sonrası yaşanan komplikasyonlar ve enfeksiyon nedeniyle hâlâ iyileşme sürecinde olan Rangnick, yürümeyi en aza indirerek toparlanmayı hızlandırmaya çalışıyor.