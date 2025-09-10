onedio
Alman Teknik Direktör Ralf Rangnick Maça Neden Bisikletle Çıktı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.09.2025 - 00:35

Avusturya’nın Bosna-Hersek ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçı öncesinde teknik direktör Ralf Rangnick, sahaya bisikletle girerek taraftarları şaşırttı.

67 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, maç öncesi Avusturya yayıncısı ORF’ye röportaj vermek için iki teker üzerinde sahaya çıktı, devre arasında da aynı şekilde soyunma odasına gitti. 

Peki bunun sebebi neydi?

Ralf Rangnick'in görüntüsü herkesi şaşırttı.

Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, yenilikçi antrenman ve fitness yöntemleriyle tanınan bir isim olsa da, Bosna-Hersek ile oynanan 2026 Dünya Kupası eleme maçında sahaya bisikletle çıkması taraftarları şaşırttı.

67 yaşındaki teknik adam, maç öncesi yayıncı kuruluş ORF’ye röportaj vermek için e-bisikletiyle sahada göründü, devre arasında da tekrar bisikletine binerek soyunma odasına geçti.

Ancak bu kez sahadaki bisiklet sürüşünün nedeni farklıydı: Yaz aylarında geçirdiği bilek ameliyatı sonrası yaşanan komplikasyonlar ve enfeksiyon nedeniyle hâlâ iyileşme sürecinde olan Rangnick, yürümeyi en aza indirerek toparlanmayı hızlandırmaya çalışıyor.

Rangnick'in o anları kameralara böyle yansıdı:

