Ali Koç’un Talihsiz Anı: Konuşma Yaparken Sahneden Düştü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önümüzdeki hafta sonu yapılacak seçimli genel kurul öncesinde Fenerbahçe kongre üyeleri ile buluşmalarına devam ediyor. Ali Koç son olarak 1907 Fenerbahçe Derneği’nde kongre üyeleri ile buluştu. Başkan Koç konuşma yaptığı sırada ise sahnenin azizliğine uğradı. Sahneden düşen Ali Koç kısa sürede toparlanarak konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
Kaynak: 12 Numara
