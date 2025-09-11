onedio
Ali Koç’un Talihsiz Anı: Konuşma Yaparken Sahneden Düştü

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.09.2025 - 08:26

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önümüzdeki hafta sonu yapılacak seçimli genel kurul öncesinde Fenerbahçe kongre üyeleri ile buluşmalarına devam ediyor. Ali Koç son olarak 1907 Fenerbahçe Derneği’nde kongre üyeleri ile buluştu. Başkan Koç konuşma yaptığı sırada ise sahnenin azizliğine uğradı. Sahneden düşen Ali Koç kısa sürede toparlanarak konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: 12 Numara

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yaşadığı talihsizlik 👇

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılmasına, ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongrenin 20-21 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildiği açıklamıştı.

Başkanlık için Ali Koç, Mahmut Uslu, Hakan Bilal Kutlualp ve Saadettin Saran yarışacak.

