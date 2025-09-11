Fatih Terim'le İlgili Sürpriz Bir İddia Ortaya Atıldı: Çekya, Terim'i Gündemine Aldı

Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, son dönemde yurt dışındaki görevleriyle gündeme gelmişti.

Milli Takım’ı üç ayrı dönemde çalıştıran ve Euro 2008’deki tarihi üçüncülüğe imza atan Terim, 2023-24 sezonunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’un başına geçmiş, ancak alınan sonuçların beklentilerin altında kalması üzerine kısa süreli bir deneyim yaşamıştı.

Ardından 2024-25 sezonunda Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile anlaşan Terim, burada da takımıyla hem ligde hem de Asya arenasında mücadele etmiş, fakat uzun soluklu bir çalışma gerçekleşmemişti.

Şu anda herhangi bir takımla sözleşmesi bulunmayan tecrübeli teknik adam için sürpriz bir teklif iddiası gündeme gelirken, yeniden Avrupa sahnesine dönüp dönmeyeceği merak konusu.