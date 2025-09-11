onedio
Fatih Terim'le İlgili Sürpriz Bir İddia Ortaya Atıldı: Çekya, Terim'i Gündemine Aldı

Fatih Terim'le İlgili Sürpriz Bir İddia Ortaya Atıldı: Çekya, Terim'i Gündemine Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
11.09.2025 - 09:02

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, son yıllarda yurt dışında görev yaptıktan sonra yeniden gündemde.

Milli Takım’ı üç ayrı dönemde çalıştıran ve Euro 2008’deki tarihi üçüncülüğün mimarı olan Terim, 2023-24 sezonunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’u, 2024-25 sezonunda ise Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab’ı yönetmişti.

Şu anda herhangi bir takımla sözleşmesi bulunmayan deneyimli çalıştırıcı için sürpriz bir teklif iddiası ortaya atıldı.

Terim’in yeniden Avrupa futbolunda görev alabileceği konuşuluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Terim bu sezon bir takımla anlaşmadı.

Terim bu sezon bir takımla anlaşmadı.

Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, son dönemde yurt dışındaki görevleriyle gündeme gelmişti.

Milli Takım’ı üç ayrı dönemde çalıştıran ve Euro 2008’deki tarihi üçüncülüğe imza atan Terim, 2023-24 sezonunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’un başına geçmiş, ancak alınan sonuçların beklentilerin altında kalması üzerine kısa süreli bir deneyim yaşamıştı.

Ardından 2024-25 sezonunda Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile anlaşan Terim, burada da takımıyla hem ligde hem de Asya arenasında mücadele etmiş, fakat uzun soluklu bir çalışma gerçekleşmemişti.

Şu anda herhangi bir takımla sözleşmesi bulunmayan tecrübeli teknik adam için sürpriz bir teklif iddiası gündeme gelirken, yeniden Avrupa sahnesine dönüp dönmeyeceği merak konusu.

Çekya, Terim'i gündemine aldı.

Çekya, Terim'i gündemine aldı.

Çekya basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Ülkenin önde gelen spor sitelerinden iSport, Çekya Futbol Federasyonu’nun milli takım teknik direktörü Ivan Hasek ile yolları ayırmayı değerlendirdiğini ve yerine gelebilecek isimler üzerinde çalıştığını yazdı.

Haberde, federasyonun gündemindeki adaylar arasında Fatih Terim’in de bulunduğu öne sürüldü. iSport, Terim hakkında, “Kariyerinde üç kez Türkiye Milli Takımı’nın başına geçti, uluslararası alanda büyük bir şöhrete sahip. Al-Shabab’a imza atarken elliden fazla gazeteciyi havalimanına davet etmişti, çok daha fazlası geldi. Türkiye’de ise gerçek bir idol; Galatasaray’ı sekiz lig şampiyonluğuna, UEFA Kupası zaferine ve 2008 Avrupa Şampiyonası’nda üçüncülüğe taşıdı. Başarılarının üzerinden uzun yıllar geçti ama Fatih Terim ismi hâlâ federasyon koridorlarında yankılanıyor. Kendisi bir seçenek olarak değerlendiriliyor” ifadelerine yer verildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
