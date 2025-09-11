Fatih Terim'le İlgili Sürpriz Bir İddia Ortaya Atıldı: Çekya, Terim'i Gündemine Aldı
Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, son yıllarda yurt dışında görev yaptıktan sonra yeniden gündemde.
Milli Takım’ı üç ayrı dönemde çalıştıran ve Euro 2008’deki tarihi üçüncülüğün mimarı olan Terim, 2023-24 sezonunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’u, 2024-25 sezonunda ise Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab’ı yönetmişti.
Şu anda herhangi bir takımla sözleşmesi bulunmayan deneyimli çalıştırıcı için sürpriz bir teklif iddiası ortaya atıldı.
Terim’in yeniden Avrupa futbolunda görev alabileceği konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Terim bu sezon bir takımla anlaşmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çekya, Terim'i gündemine aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın