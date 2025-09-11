onedio
article/comments
Jude Bellingham'ın Sakatlıktan Dönüşünden Sonra Arda Güler İlk 11'de Olacak mı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.09.2025 - 13:10

Real Madrid’de sakatlığını atlatan Jude Bellingham’ın takıma dönüşü heyecan yaratıyor. İngiliz yıldızın sahaya çıkmaya hazır olması, orta sahadaki forma rekabetini artırdı. Bu durum, son haftalarda ilk 11’de görev yapan Arda Güler’in durumunu belirsiz hale getirdi. İspanyol basını bu durumu yazarak Arda'nın ilk 11 şansını yazdı.

Xabi Alonso ile kendini buldu.

Arda Güler, Xabi Alonso yönetiminde yeniden çıkışa geçti. Genç yıldız, gösterdiği performansla ilk 11’in değişmez isimlerinden biri olmayı başardı. Hücumdaki yaratıcılığı ve skora katkısıyla dikkat çeken Arda, Xabi Alonso'nun da en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

Bellingham sakatlıktan geri dönüyor.

Forma rekabetinde sakatlık sebebiyle geriye düşen Bellingham sakatlıktan dönüyor. İlk akla gelen ise Arda Güler'in kadrodaki yerini koruyup koruyamayacağıydı. Kulübe yakın kaynaklara dayandırılan haberde İspanyol basını Arda'nın ilk 11 şansını değerlendirdi.

Xabi Alonso, Arda Güler'den vazgeçmeyecek.

Jude Bellingham’ın sakatlıktan dönmesi, Arda Güler’in ilk 11’deki durumuna dair soru işaretleri doğurdu. Ancak İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Bellingham sahalara dönse de Arda Güler birçok karşılaşmada ilk 11’de yer almaya devam edecek. Xabi Alonso’nun genç yıldızın performansından memnun olduğu ve oyun planında ona özel bir görev verdiği ifade edildi. Bu yaklaşımın, sezonun geri kalanında Arda’nın daha istikrarlı bir şekilde sahada olacağına işaret ettiği yorumları yapılıyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
