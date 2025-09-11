Jude Bellingham'ın Sakatlıktan Dönüşünden Sonra Arda Güler İlk 11'de Olacak mı?
Real Madrid’de sakatlığını atlatan Jude Bellingham’ın takıma dönüşü heyecan yaratıyor. İngiliz yıldızın sahaya çıkmaya hazır olması, orta sahadaki forma rekabetini artırdı. Bu durum, son haftalarda ilk 11’de görev yapan Arda Güler’in durumunu belirsiz hale getirdi. İspanyol basını bu durumu yazarak Arda'nın ilk 11 şansını yazdı.
Xabi Alonso ile kendini buldu.
Bellingham sakatlıktan geri dönüyor.
Xabi Alonso, Arda Güler'den vazgeçmeyecek.
