Jude Bellingham'ın Sakatlıktan Dönüşünden Sonra Arda Güler İlk 11'de Olacak mı?

Jude Bellingham’ın sakatlıktan dönmesi, Arda Güler’in ilk 11’deki durumuna dair soru işaretleri doğurdu. Ancak İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Bellingham sahalara dönse de Arda Güler birçok karşılaşmada ilk 11’de yer almaya devam edecek. Xabi Alonso’nun genç yıldızın performansından memnun olduğu ve oyun planında ona özel bir görev verdiği ifade edildi. Bu yaklaşımın, sezonun geri kalanında Arda’nın daha istikrarlı bir şekilde sahada olacağına işaret ettiği yorumları yapılıyor.