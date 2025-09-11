onedio
17 Yaşındaki Ediz Gürel, Dünya Satranç Şampiyonu Dommaraju Gukesh’i Yenerek Tarih Yazdı

Ali Can YAYCILI
11.09.2025 - 21:55

Özbekistan’ın Semerkant kentinde 3 Eylül’de başlayan 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası’nın 7. turunda Büyükusta Ediz Gürel, Dünya Satranç şampiyonu Hintli Dommaraju Gukesh’i mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda Ediz Gürel, Türk satranç tarihinde bir ilki başardı ve Dünya Satranç şampiyonunu resmi bir karşılaşmada mağlup etti. Bu tarihi galibiyet, hem Türk satrancının yükselişini hem de genç sporcuların uluslararası arenada yakaladığı başarıyı gözler önüne serdi.

2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası 3-15 Eylül tarihleri arasında Semerkant, Özbekistan'da düzenleniyor. Dünya şampiyonluğu yolunda önemli bir basamak olan turnuva, genel ve kadınlar kategorilerinde düzenleniyor.

Turnuvada ilk iki sırada yer alan sporcular, Dünya Satranç şampiyonunun rakibinin belirleneceği ‘2026 Adaylar Turnuvası'nda’ oynamaya hak kazanacak.

Turnuvada Türkiye'yi; 2011 doğumlu Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş ve 2008 doğumlu Büyükusta Ediz Gürel temsil ediyor. Bugün oynanan yedinci tur sonunda her iki temsilci de 4 puanla mücadelelerini sürdürüyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
