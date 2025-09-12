12 Dev Adam’ın Tarihi Yunanistan Maçı Öncesi Cedi Osman’dan Kötü Haber
A Milli Basketbol Takımı, Eurobasket’te bugün Yunanistan ile yarı final maçına çıkacak. Tarihi maç öncesinde 12 Dev Adam’da Cedi Osman şoku yaşanıyor. Başantrenörü Ergin Ataman, Polonya karşılaşmasında sakatlanan kaptan Cedi’nin durumunun maç saatinde netleşeceğini söylemişti. Ancak Cedi Osman, dün akşam yapılan idmana katılmadı, ayrıca yürürken ayağının üzerine rahat basamaması da Yunanistan maçı öncesinde moralleri iyice bozdu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda finale yükselmek için yarı finalde Yunanistan ile mücadele edecek.
