12 Dev Adam’ın Tarihi Yunanistan Maçı Öncesi Cedi Osman’dan Kötü Haber

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.09.2025 - 08:20 Son Güncelleme: 12.09.2025 - 08:30

A Milli Basketbol Takımı, Eurobasket’te bugün Yunanistan ile yarı final maçına çıkacak. Tarihi maç öncesinde 12 Dev Adam’da Cedi Osman şoku yaşanıyor. Başantrenörü Ergin Ataman, Polonya karşılaşmasında sakatlanan kaptan Cedi’nin durumunun maç saatinde  netleşeceğini söylemişti. Ancak Cedi Osman, dün akşam yapılan idmana katılmadı, ayrıca yürürken ayağının üzerine rahat basamaması da Yunanistan maçı öncesinde moralleri iyice bozdu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda finale yükselmek için yarı finalde Yunanistan ile mücadele edecek.

Yarı finale karar namağlup eden 12 Dev Adam’da zorlu Yunanistan maçı öncesinde kaptan Cedi Osman’ın sakatlığı moralleri bozdu. Polonya maçında aldığı darbe sonrasında sakatlanan Cedi Osman, dün yapılan antrenmanlara da katılamadı. 

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, millilerin Olimpik Spor Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Ataman, EuroBasket 2025'in çeyrek finalinde Polonya ile oynadıkları maçta sakatlanan Cedi Osman'ın durumunun maç saatinde belli olacağını aktardı.

30 yaşındaki basketbolcunun sağlık durumuyla ilgili bilgi veren deneyimli başantrenör, 'Cedi'nin tedavisi devam ediyor. Bugün de antrenman yapamadı. Oynayıp oynamayacağı ya da sahaya çıkarsa ne kadar verimli olacağı maç saatinde belli olur. Ona göre biz de kararımızı vereceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

