Alman Pilot Sendikası, Pilotların %93'ünün Uçuş Esnasında Yorgunluktan Uyuduğunu Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
12.09.2025 - 18:57

Almanya’da 900’ün üzerinde pilotla yapılan bir anket, kokpitlerde yorgunluk nedeniyle kestirme ya da uyuklama yaşandığını ortaya koydu. Pilot sendikası, bu durumun uçuş güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturduğunu söylüyor. Özellikle yaz aylarında artan yoğunlukla birlikte pilotların üzerindeki baskının daha da arttığına dikkat çekiliyor. Açıklamada, yetkililerin bu sorunu görmezden gelmemesi ve somut adımlar atması gerektiği de vurgulandı.

Yorgunluktan uyuyakalıyorlar.

Almanya’da pilotları temsil eden Vereinigung Cockpit (VC) sendikası, ticari hava yolu pilotlarının kokpitte uyumasının artık neredeyse sıradan bir durum haline geldiğini duyurdu. VC’nin 900’den fazla pilotla yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 93’ü son aylarda uçuş sırasında gözlerinin kapandığını ya da uyukladığını söyledi. Sendika, bu tablonun uçuş güvenliği açısından görmezden gelinemeyecek bir risk oluşturduğunu vurguluyor.

Personel eksikliği ve sıkı programlar pilotları fazlasıyla zorluyor.

Pilotların aşırı yorgunluk, yoğun uçuş programları, personel açığı ve artan operasyon baskısıyla görev yaptığını dile getiren Dieseldorff, özellikle yaz aylarında bu tablonun daha da ağırlaştığını söyledi. “Yorgunluğu hafife alan ya da görmezden gelen bir kurum kültürü ciddi bir güvenlik tehlikesi yaratır” uyarısında bulunan sendika, hem havayolu şirketlerine hem de yetkililere net adımlar atma çağrısı yaptı. Ayrıca uçuş görev sürelerinin daha sıkı şekilde denetlenmesi ve yorgunluğa karşı bilimsel risk yönetiminin uygulanmasının artık kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Otomatik pilotun açık olması yüzde yüz güvenli değil.

Uzmanlar, otomatik pilot devrede olsa bile acil durumlarda anında müdahale edilemeyeceğini, bu nedenle her iki pilotun aynı anda uyuyakalmasının uçağı kontrolsüz bırakabileceğini söylüyor. Böyle bir durumun özellikle kalkış ve iniş gibi en kritik aşamalarda ciddi kazalara yol açabileceği vurgulanıyor. Geçmişte yaşanan örneklerden biri 2013’te İngiltere’de kayıtlara geçti; ticari bir uçuşta iki pilot da otomatik pilot açıkken uyuyakaldı. Neyse ki uyandıklarında uçak hâlâ seyirdeydi ancak olay resmi raporlara “ciddi bir vaka” olarak geçti.

