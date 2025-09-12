Alman Pilot Sendikası, Pilotların %93'ünün Uçuş Esnasında Yorgunluktan Uyuduğunu Söyledi
Almanya’da 900’ün üzerinde pilotla yapılan bir anket, kokpitlerde yorgunluk nedeniyle kestirme ya da uyuklama yaşandığını ortaya koydu. Pilot sendikası, bu durumun uçuş güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturduğunu söylüyor. Özellikle yaz aylarında artan yoğunlukla birlikte pilotların üzerindeki baskının daha da arttığına dikkat çekiliyor. Açıklamada, yetkililerin bu sorunu görmezden gelmemesi ve somut adımlar atması gerektiği de vurgulandı.
Yorgunluktan uyuyakalıyorlar.
Personel eksikliği ve sıkı programlar pilotları fazlasıyla zorluyor.
Otomatik pilotun açık olması yüzde yüz güvenli değil.
