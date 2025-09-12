Alman Pilot Sendikası, Pilotların %93'ünün Uçuş Esnasında Yorgunluktan Uyuduğunu Söyledi

Uzmanlar, otomatik pilot devrede olsa bile acil durumlarda anında müdahale edilemeyeceğini, bu nedenle her iki pilotun aynı anda uyuyakalmasının uçağı kontrolsüz bırakabileceğini söylüyor. Böyle bir durumun özellikle kalkış ve iniş gibi en kritik aşamalarda ciddi kazalara yol açabileceği vurgulanıyor. Geçmişte yaşanan örneklerden biri 2013’te İngiltere’de kayıtlara geçti; ticari bir uçuşta iki pilot da otomatik pilot açıkken uyuyakaldı. Neyse ki uyandıklarında uçak hâlâ seyirdeydi ancak olay resmi raporlara “ciddi bir vaka” olarak geçti.