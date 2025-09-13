onedio
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu Kimdir? Hasan Mutlu Kaç Yaşında, Nereli?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu Kimdir? Hasan Mutlu Kaç Yaşında, Nereli?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.09.2025 - 08:10

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı. Bu gelişmesinin ardından Hasan Mutlu'nun kim olduğu merak edilmeye başlandı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan Mutlu neden gözaltına alındı?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu Kimdir?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu Kimdir?

Hasan Mutlu, 1961 yılında Karabük İli'ne bağlı Safranbolu İlçesi'nde doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul Fatih’te, liseyi ise İstanbul Vefa Lisesi’nde bitirdi. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fizik ve Matematik Bölümü'nden mezun oldu. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim aldı.

Hasan Mutlu, İstanbul’da çeşitli dershanelerde altı yıl görev yaptı. 1990 yılından itibaren Bayrampaşa, İstanbul’un farklı ilçelerinde, başka illerde okul ve kurs işletmeciliği yaparak hizmet verdi.

Dört dönem boyunca CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. Hasan Mutlu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bayrampaşa Belediye Başkanı seçildi.

Hasan Mutlu, evli ve üç çocuk babasıdır.

Hasan Mutlu Kaç Yaşında?

Hasan Mutlu 64 yaşındadır.

Hasan Mutlu Nereli?

Hasan Mutlu, Karabüklü.

Hasan Mutlu Hangi Partiden? Bayrampaşa Belediyesi Hangi Partide?

Hasan Mutlu CHP'lidir. Bayrampaşa Belediyesi CHP'de.

Hasan Mutlu Neden Gözaltına Alındı?

Hasan Mutlu Neden Gözaltına Alındı?

Bayrampaşa Belediyesi'ne 13 Eylül Cumartesi günü 'yolsuzluk' operasyonu düzenlendi. Hasan Mutlu 13 Eylül Cumartesi günü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

