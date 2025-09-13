onedio
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Kimdir? Hamdi Kılıç Neden Öldü, Kaç Yaşında, Nereli?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.09.2025 - 09:53

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma metinlerini de hazırlayanlar arasında olduğu öğrenilen Hamdi Kılıç'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Kimdir? Hamdi Kılıç Neden Öldü, Kaç Yaşında?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Kimdir? Hamdi Kılıç, Kaç Yaşında, Nereli?

Hamdi Kılıç uzun yıllar boyunca pek çok siyasetçiye danışmanlık yaptı. Siyasetin arka planında yer alan Hamdi Kılıç, siyasilerin konuşma metinlerini hazırlayan isimlerden biriydi.

Başdanışman Aydın Ünal'ın milletvekili olmasından sonra Erdoğan'ın metin yazarlığına getirildi. Daha önce deMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın konuşma metinlerini yazdığı bilinen Hamdi Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanıydı.

Hamdi Kılıç Kaç Yaşında?

Hamdi Kılıç’ın yaşı bilinmemektedir.

Hamdi Kılıç Nereli?

Hamdi Kılıç’ın nereli olduğuna dair bir bilgi yok.

Hamdi Kılıç Evli mi?

Hamdi Kılıç evli ve 3 çocuk babasıydı.

Hamdi Kılıç Neden Öldü?

AKP tarafından yapılan açıklamalardan Hamdi Kılıç’ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi. Hamdi Kılıç'ın kesin ölüm nedeni açıklanmadı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından Hamdi Kılıç'ın ölümüne dair bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı.

''Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, kıymetli büyüğümüz Hamdi Kılıç abimiz Hakk’ın rahmetine kavuştu. Partimize ve Cumhurbaşkanımıza sarsılmaz bir bağlılıkla hizmet etmiş, derin birikimi ve düşünce adamı kimliğiyle ömrünü davasına, milletine ve devletine adamıştı. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecektir.Rabbim rahmetiyle kuşatsın, mekânını cennet, makamını âlî eylesin. Ailesinin, camiamızın başı sağ olsun.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Ömer S

Bir insan ölünce sevinir mi insan? Hayır? Ama ülkede bir siyasetçi ölünce seviniyorum. Milletin malında mülkünde gözü olan bizim siyasetçilere normal ölüm bi... Devamını Gör