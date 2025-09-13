Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Kimdir? Hamdi Kılıç Neden Öldü, Kaç Yaşında, Nereli?

AKP tarafından yapılan açıklamalardan Hamdi Kılıç’ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi. Hamdi Kılıç'ın kesin ölüm nedeni açıklanmadı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından Hamdi Kılıç'ın ölümüne dair bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı.

''Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, kıymetli büyüğümüz Hamdi Kılıç abimiz Hakk’ın rahmetine kavuştu. Partimize ve Cumhurbaşkanımıza sarsılmaz bir bağlılıkla hizmet etmiş, derin birikimi ve düşünce adamı kimliğiyle ömrünü davasına, milletine ve devletine adamıştı. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecektir.Rabbim rahmetiyle kuşatsın, mekânını cennet, makamını âlî eylesin. Ailesinin, camiamızın başı sağ olsun.'